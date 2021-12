Ei ole olemassa hyviä ja huonoja ruokia.

Se tulee yhtä varmasti kuin joulu. Jos tutut merkit pitävät paikkansa, Suomeen rantautuu vuoden vaihduttua taas uusi terveysruoka­hitti, seuraava superfood.

Ehdokkaista on runsaudenpulaa. Sosiaalisessa mediassa on hehkutettu pitkään teffiä, chlorellaa, macajuurta ja spiruliinaa. Jo vuosia jokaisen hyvin­voinnistaan huolehtivan ehdoton must on ollut gojimarja. Olisiko nyt kurkuman vuoro?

Superfood on valtava ilmiö. Googlessa hakusana tuottaa yli 53 miljoona osumaa. Koko idea on tuontitavaraa rapakon takaa. Siitä kertovat eksoottiset nimet. Tottumattoman korvaan teff, goji ja maca kuulostavat enemmän Disneyn animaatioelokuvan uusilta hahmoilta kuin joltain syötävältä.

Superfoodille ei ole virallista määritelmää. Kyseessä on puhdas markkinointikikka, jolla myydään enemmän mielikuvia kuin tosiasioita. Netissä superruoasta puhutaan lähinnä laatusanojen vertailumuotojen ylimmäisessä asteessa eli superlatiivissa.

Terveyshyötyjä luvataan laidasta laitaan. On vaikea nimetä asiaa tai vaivaa, johon ne eivät tepsisi. Tuotteet ovat luonnonmukaisia, kuinkas muuten.

Supersapuska on jo ajatuksena ongelmallinen. Ei ole olemassa hyviä ja huonoja ruokia, ainoastaan hyviä ja huonoja ruokavalioita. Kinkku on terveellistä syötävää, kunhan ei vietä joulua joka päivä. Kupillinen gojimarjoja päivässä tuskin pelastaa ruokavaliota, joka on muuten vinksallaan.

Eikä pelastajaksi ole edes suomalaisen superruoan lippulaivasta, mustikasta. Erään tutkimuksen mukaan 150 grammaa mustikoita olisi suotuisa annos sydämelle ja verisuonille. Tulos on saanut osakseen kritiikkiä, mutta olennainen kysymys kuuluu: kuinka moni syö ison kourallisen mustikoita päivässä? Veikkaan, ettei kovin moni.

Medialla on myös peiliin katsomisen paikka. Olen lukenut turhan monta terveysjuttua, joissa yksi asia ratkaisee kaiken. Tänään se on syväkyykky tai turkkilainen ylösnousu, huomenna ehkä mustikka.

Superfoodeista riittää puhetta ensi vuonna ja myös sitä seuraavana. Sen takaa luontaistuotebisnes. Supermarjan voi puristaa uutteeksi, jauheeksi tai pilleriksi ja myydä makeaan hintaan. Voiko olla parempaa keksintöä kuin pilleri, johon on tiivistetty 150 mustikkagramman teho? Terveyspuodin kassakone kilisee ja ovipumppu laulaa hoosiannaa.

Kirjoittaja on tiedetoimituksen esihenkilö.