Ajelin muutama päivä sitten Myllypuroon saadakseni kolmannen covid-rokotukseni. Käännyin vahingossa aikaisemmasta risteyksestä ja saavuin paikalle vähän myöhästyneenä. Jätin auton tutulle paikalle, enkä ymmärtänyt kiinnittää huomiota paikalla pyöriviin yksityisen parkkifirman autoihin.

Tullessani takaisin auton ikkunassa olikin 60 euron parkkimaksu. Parkkivalvojat sakottivat autoja heti, kun kuljettaja oli sen sinne jättänyt. Yrityksen tulot olivat päivän aikana varmaan tuhansia euroja. Ihmisten epävarmuutta ja hermostuneisuutta käytettiin siis häikäilemättä hyväksi.

En ymmärrä, miten Suomessa voidaan sallia tällainen yksityinen lainvalvonta! Yrityksen tavoitehan on voiton maksimointi, ei laillisuusvalvonta. Valvotaan vain, jos siitä saadaan tuloja. Muut alueet jäävät ilman valvontaa. Miten on mahdollista, että eduskunta on voinut hyväksyä tällaisen toiminnan? Tullaanko tulevaisuudessa yksityistämään myös muita lainvalvonnan tehtäviä?

Sauli Suominen

Helsinki

