Aluevaalit tarjoavat tärkeän tilaisuuden keskustella siitä, miten sosiaali-, terveys- ja pelastusalan palvelut kannattaa tuottaa. Harva päättäjä on vielä huomannut, että osuuskunta on siihen erinomainen alusta.

Erityisen huomionarvoista on, että myös julkisyhteisö voi olla osuuskunnan aktiivinen perustaja. Esimerkiksi Oulussa kotipaikkaansa pitävän Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunnan takana on kolme sairaanhoitopiiriä ja kaksi kuntayhtymää. Se tarjoaa erikoislääkäripalveluita ja on alueellaan menestyksekkäästi ratkonut lääkäreiden saatavuuteen liittyviä ongelmia. Näin on saatu varmistettua erikoissairaanhoidon yhdenvertaisuutta.

Osuuskunta Tarjoomo on puolestaan ikäihmisten kotonaan asumista tukevien palveluita tuottavien yritysten, yhdistysten ja yksityisten elinkeinonharjoittajien yhteistyöalusta Pohjois-Savossa. Kuopion kaupunki oli keskeisesti vaikuttamassa sen perustamiseen. Kumppanisopimuksia on nyt lisäksi seitsemän kunnan kanssa. Jäseniä on noin sata.

Mallia muualle voisi ottaa myös Imatran ja Lappeenrannan seudulla toimivista Monitoimisenioreista, hoitoalan eläkeläisten perustamasta yrityksestä. Osuuskunnan avulla he paikkaavat palvelutarpeita, jotka muuten jäisivät helposti täyttämättä. Asiakkaista kolmannes maksaa heidän työstään kotihoitosetelillä.

Osuustoiminnan arvot sopivat erinomaisesti hyvinvointialueiden tarvitsemien palvelujen tuotantoon. Ihmisläheisyys, avoimuus ja demokraattinen päätöksenteko ovat keskeisiä. Lisäksi osuuskunnat tuovat alueilleen elinvoimaa eli työpaikkojen lisäksi verotuloja.

Uusien päättäjien kannattaakin pistää korvan taakse, että osuuskuntamallilla on paljon annettavaa. Ja suosia palveluiden hankinnoissa hinnan ohella laatua ja vaikuttavuutta.

Sami Karhu

toimitusjohtaja, Osuustoimintakeskus Pellervo ry

