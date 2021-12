Kirkko ei enää vaikuta yliopistojen toimintaan, mutta poliittisten päättäjien ja teollisuuden merkitys on vahvistunut autonomiapuheista huolimatta.

Poliittisten päättäjien ja teollisuuden merkitys yliopistoissa on vahvistunut muun muassa rahoituksen kautta.

Lukiessani Joseph Henrichin kuvausta yliopistojen historiasta melkein järkytyin, kun luin tämän kohdan: ”Bolognan yliopiston perustivat vuonna 1100 opiskelijat palkkaamalla itselleen opettajia. Opiskelijat asioivat kaupungin hallintoon ilman välikäsiä. Pariisissa puolestaan opettajat muodostivat killan, jotta välttäisivät paikallisten auktoriteettien puuttumisen opetukseen. Opettajat muodostivat autonomisen yhteisön, joka määritti opetuksen sisällön.”

Yliopistot pyrkivät sitkeästi itsenäisyyteen suhteessa kirkkoon, kaupunkeihin ja markkinoihin. Vaikka hallitseva eliitti lisäsi otettaan yliopistoista, ne säilyttivät varsin suuren itsenäisyyden. Yliopistoilla oli esimerkiksi oikeus rangaista omassa piirissään lakeja rikkoneita.

Samaan aikaan kun muualla yhteiskunnassa korostetaan demokraattista päätöksentekoa, yliopistot – esimerkkinä Tampereen yliopisto – on alistettu niiden ulkopuolisten tekijöiden valvontaan, joita ensimmäisissä yliopistoissa koetettiin torjua. Kirkko ei enää vaikuta yliopistojen toimintaan, mutta poliittisten päättäjien ja teollisuuden merkitys on vahvistunut autonomiapuheista huolimatta.

Kun tätä valitetaan, nykyisen hallinnon puolustajat muistavat aina sanoa, että nuo ulkopuoliset tahot eivät suoraan puutu opetukseen. Se on totta, mutta epäsuoria vaikutuksia kuitenkin syntyy rahoituksen kautta. Ja vaikka tällaiset epäsuorat vaikutukset olisivat vähäisiä, kyse on kuitenkin periaatteellisesta asiasta. Yliopiston luonteeseen kuuluu se, että opettajat ja opiskelijat ovat vastuussa yliopiston kehittämisestä. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yliopiston hallituksessa vähintään jäsenten enemmistö on yliopistoväen hallussa.

Kun näin toivottavasti tulevaisuudessa tapahtuu, odotan, että Tampereen yliopistossa jälleen on humanistinen tiedekunta. Se kertoo, että vanhat arvokkaat yliopistojen perinteet ovat vielä kunniassa.

Markku Ojanen

psykologian emeritusprofessori

Lempäälä

