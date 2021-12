Valtava määrä ruokaa uhkaa päätyä juhlapyhinä hävikiksi.

Ruoalla on suuri vaikutus ympäristöön ja ilmastoon. Noin 20 prosenttia suomalaisten kulutuksen ilmastovaikutuksesta aiheutuu ruoasta. Tuotantoperustaisista päästöistä ruoan osuus on vielä enemmän. Tavoiteltaessa vähähiilisyyttä avainasemassa ovat ruoantuotannon kehittyminen vähäpäästöisemmäksi ja kulutusvalinnat. Myös ruokahävikillä on osuutensa tässä.

Globaalisti hävikin on arvioitu aiheuttavan 8–10 prosenttia kaikesta ihmisen aiheuttamasta ilmastovaikutuksesta. Suomessa hävikkiä on tutkittu vuodesta 2009. Tiedämme esimerkiksi jo, että ruokaketjussa eniten hävikkiä syntyy kotitalouksista ja myös vastaavasti tarpeetonta ilmaston kuormittumista turhan ruoantuotannon kautta. Hävikin määrä henkilöä kohden on 20–25 kiloa alun perin syömäkelpoista ruokaa vuodessa. Suomalaisten perheiden hankkimasta ruoasta hävikkiä muodostuu 4–6 prosenttia, ja vastaavasti ruoan hiilijalanjäljessä hävikin osuus on 2–5 prosenttia.

Muutamien prosenttien ilmastovaikutus voi tuntua pieneltä. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitsemme kuitenkin kaikki keinot käyttöön. Hävikki on ainoastaan haitaksi eikä tuota iloa kenellekään. Mutta se kertoo karua kieltä ruoan arvostuksesta. Jouluna, ja muulloinkin, ruoasta tulee nauttia, mutta yritetään säilyttää kohtuus ja monipuolisuus ruoan tarjonnassa. Valtava määrä ruokaa uhkaa päätyä juhlapyhinä jossain vaiheessa hävikiksi. Pidetään tämä mielessä jouluruokien ostoslistoja pohdittaessa.

Pyrittäessä kohti hiilineutraalisuutta suomalaisessa ruokajärjestelmässä voitaisiin hävikin puolittamisella saavuttaa jopa runsaan 400 000 tonnin kokoinen säästö hiilijalanjäljessä.

Juha-Matti Katajajuuri

erikoistutkija

Kirsi Silvennoinen

tutkija

Luonnonvarakeskus

