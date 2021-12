Tarvittaisiinko hallituspuolueiden välejä selvittämään kansainvälisen kriisinhallinnan ammattilaisia tai politiikan valtakunnansovittelijaa?

Me suomalaiset olemme perinteisesti olleet ylpeitä kyvystämme ratkaista konflikteja, emmekä syyttä. Olemme vuosi­kymmenten ajan olleet aktiivisesti mukana neuvottelemassa rauhaa maailmalle – onpa kyseessä ollut sitten Pohjois-Irlannin rauhan­prosessi tai vaikkapa Etyk ja Helsingin henki. Suomi on tunnettu rauhanturvaamisen suurvaltana. Ja kruununjalokivenä tietenkin Nobelin rauhanpalkinnolla palkitun presidentti Martti Ahtisaaren elämäntyö, jota Ahtisaaren perustama CMI-järjestö jatkaa.

Kansalliselle ongelmanratkaisukyvyllemme sen sijaan näyttää tapahtuneen jotakin. Suomalaisia poliitikkoja on perinteisesti pidetty hyvinä ja reippaina päätöksentekijöinä. Ne kuuluisat tosiasiat on tunnustettu, ja siltä pohjalta on tehty päätöksiä. Viime vuosien saldo päätöksenteossa ei kuitenkaan mairittele.

Konflikteja on riittänyt. Viikoittain joku ministeri asettaa median välityksellä ehtoja, joiden täyttyessä hänen puolueensa voi jatkaa hallituksessa. Kehys- ja budjettiriihet ovat julkisia hallituspuolueiden taistelutantereita. Hallituksen sisällä puolueet nokittelevat toisiaan kuin olisivat oppositiossa. Ja jotta oppositio saisi näissä oloissa äänensä kuuluviin, sen on haastettava hallitusta kovenevilla kierroksilla.

Lopputulos on karua katsottavaa. Muutamaan vaalikauteen mahtuu lukuisia pääministereitä, eikä Suomessa ole enää aikoihin nähty kokonaisia vaalikausia istuneita hallituksia.

Epävakaata on myös äänestäjien keskuudessa. Suomessakin yhteiskunnallinen polarisaatio on kasvanut. Tämä tulee ilmi Arto Kekkosen ja Tuomas Ylä-Anttilan aiemmin tänä vuonna ilmestyneessä, vuosien 2007–2019 kehitystä selvittäneessä tutkimuksessa.

Yhteiskunnallinen vastakkainasettelu ei ilmene niinkään arvojen eriytymisenä kuin poliittisten suuntausten entistä kielteisempänä suhtautumisena toisiinsa. Jännitteet ovat ennalta arvattavia. Punavihreä blokki inhoaa porvareita ja perussuomalaisia, ja päinvastoin. Tyytymättömien blokki inhoaa kaikkia. Maltilliseen blokkiin kuuluu 40 prosenttia suomalaisista, ja tämä blokki ei inhoa ketään. Mutta sitä ei muista kukaan, sillä maltilliset eivät juuri ääntä pidä.

Asenteiden kiristyminen vaikuttaa päättäjiin, jotka ovat sosiaalisen median kautta äänestäjiensä pulssilla paremmin kuin koskaan. Toisaalta näkyvä nokittelu valtakunnan huipulla antaa vauhtia polarisaatioon.

Sapelinkalistelu on toki aina kuulunut politiikkaan. Mutta voiko poliitikkojen ja kansalaisten yhteinen piirileikki yhteiskunnallisen polarisaation äärellä johtaa siihen, että järjestelmä muuttuu tulevaisuudessa päätöksentekokyvyttömäksi konfliktikimpuksi?

Miriam Attias ja Jonna Kangasoja muistuttavat kirjassaan Me ja ne – välineitä vastakkainasettelujen aikaan, että monimuotoinen yhteiskunta on aina jonkin verran polarisoitunut. He varoittavat kuitenkin, että mikäli polarisaatio pääsee karkaamaan käsistä, tilanne muuttuu helposti konfliktiksi. Tätä tuskin toivoo kukaan.

Vakaata politiikkaa tarvitaan silloin, kun maailma ympärillämme on epävakaa. Nyt on.

Suomessa vakaan politiikan ankkurina on ollut vaalien jälkeen neuvoteltu hallitusohjelma. Olisiko nyt se hetki, jolloin puolueet olisivat valmiita pohtimaan uudenlaisia tapoja hallitusohjelman muodostamiseen? Voimien mittelön tai taukoamattomien, lähes seminaareiksi muodostuneiden neuvotteluiden sijaan voisimme kokeilla kuuluisia rauhanneuvottelutaitojamme myös kansallisella tasolla.

Ottaisiko CMI seuraavien eduskuntavaalien jälkeen asiakkaikseen tulevat hallituspuolueet ja auttaisi näitä sovittamaan yhteen omat näkemyksensä siten, että saisimme aikaan aidosti hallituksen toimintaa tukevan hallitusohjelman? Tai voisivatko puolueet nimittää politiikan valtakunnansovittelijan, jonka pakeille voitaisiin tiukan paikan tullen mennä?

Suomessa on maailmanluokan osaamista sovitteluun ja konfliktien ratkaisuun. Ei epäröidä pyytää siinä apua. Lopputuloksesta hyötyvät kaikki.

Kirjoittaja on Ellun kanat -viestintä­toimiston toimitusjohtaja.