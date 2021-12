Siitä, miten viranomaisten tulee epidemiatilanteen torjunnassa toimia, on säädetty.

Tiedetoimittaja Annikka Mutanen kirjoitti perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) koronalinjaa kritisoivan kommentin (19.12.). Mutanen nosti esiin näkemyksiä, joita asiantuntijat ovat esittäneet. Ottamatta nyt laajemmin kantaa siihen, kuinka pienen Suomen jotkut asiantuntijat hakkaavat päätään Karjalan mäntyyn ylläpitäen narratiivia ”erilliskoronasta”, lienee syytä muistuttaa muutamasta faktasta.

Siitä, miten viranomaisten tulee epidemiatilanteen torjunnassa toimia, on säädetty. Keskeisin oikeuslähde on vuoden 2016 tartuntatautilaki. Sen kuudes pykälä velvoittaa kaikkia laissa tarkoitettuja viranomaisia ryhtymään oma-aloitteisesti torjuntatoimiin. Lain esitöiden mukana torjuntatoimien tarkoitus on saattaa henkilöt tartuttamattomaksi. Torjuntatoimia ovat ehkäisy, selvittäminen ja hoito. Nämä toimet on suunniteltava Maailman terveysjärjestö WHO:n ohjeiden mukaisesti.

Lain esitöistä löytyy myös suora toteamus siitä, kuinka jäljittäminen on kuntien lakisääteinen tehtävä, jonka normatiivinen pohja on tartuntatautilaissa. Tähän nähden on käsittämätöntä, että Kiurua kritisoidaan siitä, ettei jäljittäminen toimi ja että sitä pitäisi tehostaa. Ratkaisu ei ole vain lopettaa sitä, ellei tämä perustu lain muutokseen. Myös karanteeniin tai eristykseen asettamiset ovat velvollisuuksia, vaikka niissä jonkin asteista henkilöön kohdistuvaa lääketieteellistä harkintaa voidaankin tehdä.

Perustuslain 2.3 pykälän mukaan ”kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia”. Aiemman hallitusmuodon aikana tätä oli tehostettu vielä viittauksella laillisen seuraamuksen uhkaan. Ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden professori Martin Scheinin onkin useaan otteeseen peräänkuuluttanut rikosoikeudellisen tarkastelun tarvetta kaikesta siitä, mitä viimeisen parin vuoden aikana on tapahtunut.

Matti Muukkonen

julkisoikeuden yliopistonlehtori, dosentti, Itä-Suomen yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.