Suomen talous on polkenut paikallaan jo yli kymmenen vuotta. Myös tulevaisuuden kasvunäkymät ovat heikot. Olen esittänyt Ajatuspaja Liberan raportissa ”Kolme piristysruisketta Suomelle” (Anders Adlercreutz, Janne Juusela, Björn Wahlroos) sellaisia konkreettisia verouudistuksia, joiden toteuttamisella voitaisiin merkittävästi tukea talouskasvua ja työllisyyttä.

Verojärjestelmämme suurin rakenteellinen ongelma on lisätyön ankara verottaminen eli ansiotuloverotuksen jyrkkä progressio. Suomessa keskituloisen palkansaajan rajaveroaste on 48 prosenttia, kun Ruotsissa se on 35 prosenttia, Norjassa 34 prosenttia ja Virossa 21 prosenttia. Progressiota pitäisi määrätietoisesti alentaa, ja lähitulevaisuuden tavoitteena tulisi olla pohjoismainen keskitaso.

Yritysverotuksen kilpailukyky on heikentynyt suhteessa tärkeimpiin vertailumaihin. Varsinkin, jos nykyistä 20 prosentin yhteisöverokantaa ei haluta alentaa, tulisi yritysverotuksen veropohja ja verokannustimet uudistaa kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle. Muun muassa nykyistä t&k-kannustinta pitäisi laajentaa merkittävästi.

Nykyinen osinkoverojärjestelmä on epäneutraali, monimutkainen ja sisältää talouskasvun kannalta haitallisia ohjausvaikutuksia. Osinkoverotuksessa pitäisi tehdä kokonaisuudistus, jossa osingosta maksettava kokonaisvero – yhtiön ja osakkeenomistajan yhteensä maksama vero – olisi kaikissa tilanteissa sama kuin pääomatulojen verokanta.

Perintö- ja lahjaverosta aiheutuu lukuisia ongelmia, sillä vero kohdentuu yleensä sellaiseen epälikvidiin omaisuuteen, joka ei lisää saajansa todellista veronmaksukykyä. Perintö- ja lahjavero on erityisen haitallinen yritysten sukupolvenvaihdostilanteissa. Suomen tulisikin seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä ja luopua perintö- ja lahjaverotuksesta.

Näillä uudistuksilla parannettaisiin kannustimia työntekoon, yrittämiseen ja omistamiseen. Uudistukset parantaisivat Suomen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta investointikohteena ja siten turvaisivat tulevaisuuden verotuotot ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen.

Janne Juusela

oikeustieteen tohtori, asianajaja

Espoo

