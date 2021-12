Karjalainen kirjoittaa, että Energiateollisuus ry:n teettämän tutkimuksen mukaan ydinvoiman kannatus on Suomessa nyt ennätyskorkealla.

”Jopa puolet suomalaisista haluaa lisää ydinvoimaa. Neljännes pitää nykyistä määrää sopivana. Ydinvoiman vastustajia on vähemmän kuin koskaan aikaisemmin.”

”Tausta tälle kehitykselle on ilmastonmuutos ja kamppailu laajalla rintamalla ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi.”

”Myös poliittinen ilmastonmuutos on tapahtunut. Vihreät on nykyjohtonsa luotsaamana loiventanut kantaansa ydinvoimaan.”

”Nykyvihreät suhtautuu avoimin mielin esimerkiksi pienydinvoimaloiden mahdollisuuksien selvittämiseen. Toki puolue vastustaa edelleen suurten ja kalliiden ydinvoimaloiden rakentamista Suomeen.”

”Teollisuuden Voima (TVO) sai viime viikolla luvan aloittaa sähköntuotannon Olkiluoto 3:ssa tammikuun lopulla. Säännöllinen tuotanto alkaa kesäkuussa. Sitten kun voimala pyörii täydellä höyryllä, nousee ydinvoiman osuus Suomen sähköntuotannossa 27:sta prosentista 40:een.”

”Juuri nyt sähköenergian hinta on kallista, ja nousupaineita riittää jatkossakin. Sekä kuluttajilla että teollisuudella on kovia odotuksia, että sähkön hinta laskee, kun ydinsähkön tuotanto kasvaa. Näin tuskin tapahtuu, sillä sähkön kulutus lisääntyy jatkuvasti.”

Etelä-Suomen Sanomat toteaa, että sähkön hurjat hintapiikit ovat puhuttaneet suomalaisia joulun alla.

”Pörssisähköllä lämmittävät kotitaloudet pohtivat, kannattaako sähkösaunaan mennä ja onko varaa paistaa joulukinkkua. Kiinteähintaisetkin sähkösopimukset ovat kallistuneet roimasti.”

”Olkiluoto 3 vähentää selvästi tuontiriippuvuutta tuomalla Suomen sähköjärjestelmään noin 1 600 megawattia lisää tuotantoa. Samalla se tuo Suomeen verotuloja ja töitä.”

”Samaan aikaan Suomeen rakennetaan myös paljon uusia tuulivoimaloita. Vuoden 2023 aikana verkkoon liittyy 1 000 megawattia uutta tuulivoimaa, jolloin Suomi on jo omavarainen sähkön tuotannossa. Olkiluodon käynnistyminen ja tuulivoiman lisääntyminen tulevat laskemaan sähkön hintaa.”

”Nykyinen tilanne osoittaa, että ydinvoima on tärkeä palikka sähköpaletissa. Sitä on saatavilla tasaisen varmasti ja runsaasti. Se on tärkeää kotitalouksien ohella erityisesti teollisuudelle.”

”Uusiutuvaa energiaa tulee tarjolle koko ajan enemmän, ja sillä pystytään hidastamaan ilmastonmuutosta. Uusiutuvan energian tuotanto kuitenkin vaihtelee, mikä lisää hintavaihtelua.”