Pikkukaupungissa on onnellista elää – Kankaanpäästä luotu kuva on vain osittain osuva

Ikävät terrorismirikosepäilyt eivät ole Pohjois-Satakunnan kulttuurin tuotos tai syy sen enempää kuin yhteiskunnan normien vastainen toiminta muuallakaan maailmassa.

Terroriepäilyjen vuoksi otsikoihin nousseesta kotikaupungistani Kankaanpäästä luotiin Helsingin Sanomien jutussa (19.12.) kuva takapajuisena epätasa-arvon kehtona, jossa ainoana pikkupoikien huvina on maaseudulla rakennella pommeja ja ammuskella.

Valittu näkökulma vaikuttaa tarkoitushakuiselta. Olisiko juttu ollut vähemmän kiinnostava, jos autiotalojen sijaan kuvissa olisi ollut uusia omakotitaloalueita, iso koulu tai aktiivisessa käytössä oleva urheilualue? Kaikki haastatellut olivat miehiä, vaikka Kankaanpäässä asuu, työskentelee ja toimii luottamus- ja johtotehtävissä yhtä lailla naisia.

Jutussa oli hieman tunnistettavia elementtejä, mutta se ei ollut koko kuvaus Kankaanpäästä, eikä näin ollen vastannut kohdettaan kuin osittain. Näen välttämättömäksi tuoda esiin toisen näkökulman Kankaanpäähän – sen, miksi olen tänne aikoinaan valinnut perheineni jäädä asumaan.

Olemme puolisoni kanssa muuttaneet Kankaanpäähän 15 vuotta sitten. Kumpikaan meistä ei ole täältä kotoisin, vaan meidät on johtanut tänne minulle avautunut houkutteleva työmahdollisuus opintojeni loppumetreillä. Jäimme tänne, koska ihastuimme paikkakuntaan ja sen mahdollisuuksiin. Ihmiset ovat ystävällisiä ja avuliaita, välimatkat lyhyitä. Myös asuntojen hinnat ovat pikkukaupungissa eri tasoa kuin isoissa kaupungeissa, mutta palkat ovat samaa luokkaa.

Lasten asuinympäristönä Kankaanpää pikkukaupunkina tuntuu turvalliselta. Harrastusmahdollisuuksia on tarjolla taitoluistelusta kuvataiteeseen. Läheltä löytyvät upeat urheilumaastot ja korkeatasoinen musiikkiopisto. Kokemukseni on, että kaikki palvelut ovat aina toimineet valtavan hyvin ja ketterästi. Esimerkiksi korvatulehduksessa olevan lapsen kanssa on päässyt terveyskeskuksessa lääkäriin nopeasti verrattuna tuntikausien jonotukseen isoissa kaupungeissa.

Jutusta välittyi käsitys, että jotakuinkin kaikki koko kaupungissa ovat tienneet, mitä terrorismirikoksista epäillyt ovat touhunneet. Itse en tiedä kyseisiä henkilöitä, eikä heitä tunne moni muukaan. En tunnista kuvausta siitä, että monet tiesivät ja jopa suojelivat mahdollista rikollista toimintaa. Esiin nostettiin ikävän sävyisenä paikallisten maltillista suhtautumista asiaan, ikään kuin paikkakunnalla vähäteltäisiin rikosepäilyjen vakavuutta. Rikosepäilyjen vakavuus ei varmasti ole kenellekään epäselvää. On kuitenkin varsin asiallista suhtautua asiaan siten, että annetaan poliisin tehdä työnsä eikä maallikkoina tuomita etukäteen.

Ikävät terrorismirikosepäilyt eivät ole Pohjois-Satakunnan kulttuurin tuotos tai syy sen enempää kuin yhteiskunnan normien vastainen toiminta muuallakaan maailmassa. Kehä kolmosen ulkopuolella sijaitsevissa pienemmissä kaupungeissa on paljon sellaista yhteisöllisyyttä, hyväksymistä, auttamisen halua, lähipalveluita ja ihmisen kokoista elämää, jota ei välttämättä suuremmista kaupungeista löydy.

Hannaleena Vuorinen

yhteiskuntatieteiden maisteri

Kankaanpää

