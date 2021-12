Työelämän kehittäminen on parhaimmillaan yhdessä sopimista.

Palkansaajajärjestöjä tarvitaan tulevaisuudessakin, totesi Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan (20.12.). Samalla lehti pohti myös työmarkkinajärjestöjen roolia jatkossa.

Sekä työnantajat että työntekijät ovat tahoillaan liittyneet yhteen tehdäkseen edunvalvontaansa yhteistyönä. Näin on varmaan jatkossakin. Työntekijöillä on kuitenkin erityinen tarve keskinäiseen yhteistyöhön. He kun ovat työehdoista sovittaessa yksin heikompia kuin työnantaja yksinään.

Työelämän kehittäminen on parhaimmillaan yhdessä sopimista. Aina työnantajapuolen kehitysideat eivät työntekijöiden mielestä vie työelämää kohti 2030- vaan kohti 1930-lukua. Ja silloin SAK:n on pakko sanoa ei. Melko vanhanaikaiselta kuulostavat myös työnantajaleirin toimet, joissa työntekijöiden työtaistelua yritetään lainvastaisesti murtaa rahalla tai kootaan 1,5 miljoonan euron vaalirahoitusta työnantajamyönteisille poliitikoille.

SAK:n lokakuussa julkaiseman Kantar TNS:n tekemän kyselyn mukaan yli kaksi kolmasosaa itsensä työntekijöiksi määrittelevistä suomalaisista on sitä mieltä, että työelämämme on muuttunut viime vuosina entistä huonommaksi työntekijän kannalta. Ammattiyhdistysliike olisi siis voinut onnistua työntekijöiden edunvalvonnassa paremmin. Siihen SAK:ssa ja sen jäsenliitoissa pyritään. Tangoon tarvitaan kuitenkin kaksi eli tässä tapauksessa myös työnantajaleiri mukaan.

Jarkko Eloranta

puheenjohtaja, SAK

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.