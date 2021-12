Sijaishuollossa on paljon haasteita. Lapsia on karkuteillä sijoituspaikoistaan.

Parin viime vuosikymmenen aikana kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä on noussut yli neljällätuhannella ja huostassa olevien lasten määrä noin viidellätuhannella. Sijoitusmäärät ovat kasvaneet eniten yli 12-vuotiaissa.

Sijaishuollosta on tullut yhä enemmän palvelujärjestelmän puuttuvia mielenterveys-, päihde- ja neuropsykiatrisia palveluja korvaavaa. Tämä ei ole sijaishuollon tehtävä. Odotukset sijaishuollolle ovatkin monesti kohtuuttomat.

Viimeaikaisessa keskustelussa puhe sijaishuollon rajoitustoimenpiteiden koventamisesta on vahvistunut. Eduskunnassa on käsittelyssä lakialoite, jossa ehdotetaan, että yhtäjaksoinen lapsen liikkumisvapauden rajoittaminen saa jatkua jopa 90 vuorokautta nykyisen 30 vuorokauden sijaan. Lastensuojelulaitoksiin vaaditaan enemmän henkilökuntaa ja henkilöstön koulutusvaatimuksia halutaan kiristää.

Sijaishuollossa on paljon haasteita. Lapsia on karkuteillä sijoituspaikoistaan. Sijoituspaikat vaihtuvat, kun lapsen kanssa ei pärjätä. Henkilökuntaan on kohdistunut väkivaltaa. Lapset ovat voineet oppia sijoituspaikassa huumeidenkäyttöä. Lapsia väitetään vaikeiksi ja ratkaisuja tunnutaan hakevan rajoitustoimenpiteiden ja henkilöstövaatimusten tiukentamisesta. Pitäisikö katsoa myös sijaishuollon rakenteita?

Palvelutarpeen kasvu erityisesti yli 12-vuotiaissa on johtanut yhä erikoistuneempiin lastensuojeluyksiköihin. On seitsemänpaikkaisia yksiköitä, jotka tarjoavat sijaishuoltoa rikoksilla, päihteillä ja käytöshäiriöillä oirehtiville lapsille. Samassa yksikössä kaikilla lapsilla voi olla sama oirehdinta.

Millainen kasvuympäristö on lapsiryhmä, jossa kaikilla lapsilla on samantyyppinen vaikea oirehdinta, joka tarttuu lapsesta toiseen? Onko lapsilla kasvurauhaa ja mihin he samaistuvat? Tukeeko kasvuyhteisö mielenterveyttä? Lastensuojelun on taattava sijoitetuille lapsille turvallinen kasvuympäristö, tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi sekä tuettava itsenäistymistä ja kasvamista vastuullisuuteen.

Vaativan sijaishuollon määrittelyä lain tasolla pohditaan parhaillaan. Tehtävä ei ole helppo. Tulisiko vaativan sijaishuollon yksiköissä olla nykyistä pienemmät paikkamäärät? Terveydenhuollon ja lastensuojelun integroituja yksikköjä tarvitaan ja tätä tulisi lainsäädännöllä edistää.

Hyviä ehdotuksia kaivataan, sillä vaativaa hoitoa tarvitsevat lapset ovat nyt riskissä syrjäytyä ja jäädä vaille tarvitsemaansa apua ja hoitoa.

Aila Puustinen-Korhonen

erityisasiantuntija, Kuntaliitto

