Helsingin Sanomat kirjoitti (16.12.), että syömishäiriöstä on mahdollista parantua. Hoitoa on kuitenkin vaikea saada.

Olen sairastanut ahmintahäiriötä (BED) noin kymmenen vuotta, ja nyt olen siitä täysin toipunut. Matkan varrella olen hyötynyt monenlaisista avunlähteistä.

Aluksi haluaisin nostaa esille sellaista apua, jota on saatavilla lähes jokaiselle. Syömishäiriöliiton jäsenyhdistys Etelän-syli järjestää monenlaista toimintaa, josta osa on nimenomaan ahmimisesta kärsiville. Tarjolla on muun muassa vertaisryhmiä sekä kasvokkain että verkossa ja työpajoja. Myös Anonyymeillä ylensyöjillä (OA) on sekä tavallisia että etänä toimivia ryhmiä. Lisäksi on olemassa itsehoitokirjallisuutta.

Jos on mahdollista hakeutua psykoterapiaan, kognitiivista tai psykodynaamista terapiaa suositellaan syömishäiriöstä kärsiville. Myös muista terapiamuodoista voi olla apua. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin syömishäiriöyksikössä on tarjolla ryhmämuotoista hoitoa, mutta sinne on vaikea päästä. Yksityinen Syömishäiriökeskus tarjoaa muun muassa ravitsemusterapeutin palveluja.

Toipunut

