Meitä Elielinaukion kautta kulkevia bussinkäyttäjiä on arkisin 16 000. Helsingin kaupunki aikoo siirtää bussit Kampin terminaaliin. Vika on vain siinä, että me emme pyri Kamppiin, me pyrimme ydinkeskustaan, Elielinaukiolle.

Kaupunki sanoo haluavansa edistää joukkoliikennettä. Miksi se sitten heikentää julkisen liikenteen palvelutasoa? Muutos toisi tuhansille bussinkäyttäjille parisen kymmentä minuuttia lisää päivittäiseen työmatkaan.

Aleksanterinkadun ja Esplanadien liikkeissä valitellaan asiakkaiden vähenemistä. Nyt kaupunki vielä kiihdyttää ydinkeskustan näivettymistä ohjaamalla kaikki Kampin kauppakeskukseen. Ydinkeskustan elinvoimaa on vahvistettava, ei heikennettävä. Bussilla pitää jatkossakin päästä Elielinaukiolle.

Lauri Nordberg

Haaga, Helsinki

