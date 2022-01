Jos ei ole henkilökohtaisia lääketieteellisiä syitä kieltäytyä koronarokotuksesta, ei kuulu vedota itsemääräämisoikeuteen.

Koronapandemia tuli jäädäkseen. Saimme uudeksi riesaksemme omikronmuunnoksen, ja sen jälkeen tänne etsiytyy muitakin vaarallisia viruksia. Ei tiedetä vielä, riittääkö edes omikron vähentämään rokotusvastaisuutta. Vastaisuudelle on sekä perusteltuja että perusteettomia syitä. Yksi perusteettomista on vinoutunut käsitys itsemääräämisoikeudesta.

Kun taloyhtiön hallitus kieltää parveketupakoinnin, tupakoitsijat puolustautuvat itsemääräämisoikeudella. Kun rokotuksien vastustajat vetoavat mutu- ja huhuperusteisiin, hekin vetoavat itsemääräämisoikeuteen, samoin huumeiden käytön puolustajat vaatiessaan, että ihminen saa itse päättää omasta kehostaan ja mielestään. Omaan napaan tuijottaminen perustellaan itsemääräämisoikeudella.

Virallisen ohjauksen irrallinen lause on ympäripyöreä ja todella hämäävä. ”Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan yksilön oikeutta määrätä omasta elämästä ja oikeutta päättää itseään koskevista asioista. Itsemääräämisoikeus merkitsee oikeutta yhdenvertaisuuteen, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Kyseessä on meille jokaiselle kuuluva perusoikeus.” (THL).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjaus tarkentaakin, että kysymys on vain yksilöä itseään koskevista oikeuksista. Itsemääräämisoikeus ei ulotu tekoihin, jotka vaikuttavat muiden ihmisten elämän laatuun. Täten ei kuulu venyttää omaksi koettua oikeutta pakottamalla muut mukaan omien tarpeiden vaatimuksiin.

Terveysasioissa itsemääräämisoikeudessa on kysymys jo sairastuneen subjektiivisesta oikeudesta päättää, hyväksyäkö tietty parantava hoitotoimenpide tietyssä tilanteessa vaiko ei. Jos diabeetikko kieltäytyy insuliinipistoksista, se ei vaikuta muihin diabeetikkoihin, eikä syöpäpotilaan kieltäytyminen syöpähoidoista vaikuta muihin syöpäpotilaisiin saati terveisiin. Se on itsemääräämisoikeutta, joka lääkärien on otettava huomioon yrittäessään silti pelastaa potilaan henki ja elämä. Vastavuoroisesti hänen kuuluu tehdä yhteistyötä vaihtoehtoisen hoitomuodon löytämiseksi.

Mutta, itsemääräämisoikeudella pelataan paljon hämäysmielessä. Venyttämällä sen rajattu tarkoite saadaan omat tarpeet näyttämään itsemääräämisoikeuksilta, vaikka ne eivät rajoitu vain omaan toimintaan, vaan vaikuttavat häiritsevästi tai vahingollisesti myös muihin.

Oikeuksien rinnalle kuuluvat myös velvollisuudet. Venytetty itsemääräämisoikeus sisältää automaattisesti muiden huomioimisen velvollisuudet.

Jos ei ole henkilökohtaisia lääketieteellisiä syitä kieltäytyä koronarokotuksesta, ei kuulu vedota itsemääräämisoikeuteen. Ainakaan niitä ei tule hyväksyä itsemääräämisoikeuteen kuuluvina.

Yhteiskunta ei pysty polkaisemaan rokotuksista kieltäytyville rinnakkaismaailmaa, jossa voi elää koronasta vapaana ilman rokotuksia. Joten todellisuuteen palaten: täyttäkäämme velvollisuutemme yhteiseksi hyväksi. Otetaan se rokotus.

Yrjö Mikkonen

filosofian tohtori, käsitteellisyystutkija, Oulu

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.