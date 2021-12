Suomessa ojitusalueilla vallitsevat viidakon lait, joista kärsivät niin suoluonto, vesistöt kuin ilmastokin.

Suomen metsäkeskuksen metsäjohtaja Anna Rakemaa antoi ymmärtää (HS Mielipide 19.12.), että ojitusten valvonta Suomessa olisi niin tehokasta, että tarpeettomia tai ympäristön kannalta vahingollisia ojituksia ei tehdä. Näin ei ole.

Ojitusten valtion tuessa on nimittäin sellainen ongelma, että ojituksia metsänomistajan puolesta suunnitteleva organisaatio saa suunnitelman tekemisestä tukieuroja sitä enemmän, mitä enemmän ojia suolle kaivetaan. Tämä on johtanut vakaviin ylilyönteihin: Suomessa on yleisesti kunnostettu ojia ja kaivettu uusia ojia sellaisilla alueilla, joilla sitä ei olisi pitänyt tehdä.

Ojituksia on tehty esimerkiksi viljavuudeltaan liian karuilla soilla, joissa ojituksesta ei ole mitään hyötyä. Ojituksia on tehty hyvin puustoisilla soilla, joilla puuston haihdunta riittää ylläpitämään kuivatustilaa, vaikka ojat olisivat huonossa kunnossa. Ojituksia on tehty alueilla, joilla ojat ovat ilman ojitustakin riittävän hyvässä kunnossa.

Ojituksia on myös yhä enemmän alettu tehdä kangasmailla, joissa niistä on vielä enemmän haittaa vesistöille kuin soiden ojittamisesta. Näitä ei kuitenkaan jostakin syystä kutsuta ojitukseksi, vaan esimerkiksi mätästykseksi, eikä niiden tekemistä valvota mitenkään.

Viime vuosina ojituksia on alettu tehdä myös yhä syvemmillä ja leveämmillä ojilla, mikä on ollut vesistöjen kannalta tuhoisa kehitys.

Ruotsissa ojitusalueille ei saa kaivaa lainkaan uusia ojia, eikä vanhoja ojia saa syventää niiden alkuperäiseen syvyyteen nähden. Suomessa ojitusalueilla vallitsevat viidakon lait, joista kärsivät niin suoluonto, vesistöt kuin ilmastokin.

Mika Nieminen

johtava tutkija

Luonnonvarakeskus

