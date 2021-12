Jos kierrättäminen on työlästä, se jää suuremmalla todennäköisyydellä tekemättä.

Sonia Mathews otti kolumnissaan (HS 10.12.) kantaa kierrättämisen haasteisiin. Kierrätyskeskuksen edustajat puolestaan puhuivat (HS Mielipide 18.12.) vastuullisten vaatteiden hankinnan puolesta. Molemmat ovat yhtä aikaa oikeassa.

Olen itse perustanut lastenvaatteiden kierrättämiseen erikoistuneen second hand -myymäläketjun. Näen myös omassa yrityksessäni kierrätyksen ja tekstiilijätteen ongelmat.

Jos haluamme, että kuluttajat tekevät parempia valintoja, kuluttajia on autettava tekemään parempia ratkaisuja. Voimme haaveilla paremmasta tulevaisuudesta, mutta sillä aikaa meidän on myös kehitettävä liiketoimintaa, joka vastaa näihin haasteisiin. Niin kauan kuin halpaa pikamuotia on helposti saatavana, sitä kyllä ostetaan.

Jos haluamme, että yhä suurempi osa vaatteista ostetaan käytettynä, niiden ostamisen ja myymisen on oltava helpompaa. Emme voi luottaa siihen, että kuluttajat jaksavat kuvata kaikki vaatteet myyntiä varten tai selata eri kirppisryhmiä tai sovelluksia aina, kun on tarve uudelle vaatteelle.

Second hand -kuluttamisen ja kierrätyksen on oltava luonteva osa ihmisten perusarkea. Jos kierrättäminen on työlästä, se jää suuremmalla todennäköisyydellä tekemättä.

Yritysten on osattava tunnistaa kierrättämiseen liittyvät haasteet ja tuotettava palveluita, jotka ratkaisevat nämä ongelmat. Me tarvitsemme yrityksiä, jotka kykenevät tekemään liiketoimintaa valtavien tekstiilimassojen kierrätyksen parissa, taloudellisesti kannattavalla tavalla.

Second hand -toimialan ongelma on, että usein palvelun tuottaminen maksaa enemmän kuin mitä kierrätetystä tuotteesta jää käteen rahaa kulujen jälkeen. Lisäksi käytettyjen vaatteiden edestakaisin postittaminen vie pohjaa toiminnan myönteisiltä ympäristövaikutuksilta ja kannattavuudelta.

Alalla tarvitaan uusia toimijoita, mutta second handin on oltava enemmän kuin kasvojenkohotusta osana yritysten vastuullisuusviestintää. Vastineeksi second hand -palvelujen tuottamista voitaisiin mielestäni verottaa kevyemmin.

Anu Mäkinen

toimitusjohtaja, Kidia second hand

