Ihmisillä on oikeus päästä käsiksi tieteen tuloksiin, mutta myös tutkijoilla on oikeus päättää työstään ja immateriaalioikeuksiensa hyödyntämisestä.

Mielipidesivulla on keskusteltu tieteen ja tieteellisten julkaisujen avoimuudesta. Lisäämme keskusteluun tutkijoiden näkökulman.

Tutkimustulosten yleisölle saattamisen kustannukset on perinteisesti jaettu tutkimuksen rahoittajien, tutkijoiden, kustantajien ja jakelijoiden kesken. Myös tiedon käyttäjät ovat osallistuneet. Samalla tieteellisten teosten ja aineistojen määrä on moninkertaistunut.

Keskustelussa käsitelty ”avoimuus” tarkoittaa ilmaista. Avoimen julkaisemisen tavoitteena on, että tieteelliset teokset olisivat käytettävissä ilmaiseksi eivätkä tiedekustantajien maksumuurien takana. Avoimessa tieteessä oletetaan, että tutkimusaineistojen, teosten ja keksintöjen ilmainen saatavuus hyödyttäisi yhteiskuntaa nykymallia enemmän. Pohjimmiltaan tutkijoiden työn tulokset on tarkoitus jakaa kaikille ilmaishyödykkeenä.

Kaunis tavoite törmää tutkijoiden työn monimuotoisuuteen ja tutkimuskustannusten kasvuun. Keskeisissä kansainvälisissä sopimuksissa tasapainoillaan kahden perusoikeuden välillä. Ihmisillä on oikeus päästä käsiksi tieteen tuloksiin, mutta myös tutkijoilla on oikeus päättää työstään ja immateriaalioikeuksiensa hyödyntämisestä. Lisäksi tutkimusta rahoittavilla yrityksillä on intressi suojata investointinsa. Kun suurin osa tutkimusrahoituksesta tulee monista eri lähteistä, julkisuuden asteet vaihtelevat pakostakin tutkimuksesta toiseen.

Digitalisaation myötä teosten ja aineistojen jakelu on helpottunut, tekeminen taas ei. Varsinaisen tutkimuksensa ohella tutkija hankkii rahoituksen ja luvat, tekee aineiston hallintasuunnitelman, laatii metatiedot, tarkistaa, luetteloi ja digitalisoi aineistot, varmistaa tietosuojan, tietoturvallisen säilytyksen ja saavutettavuuden, raportoi rahoittajille sekä tiedottaa tuloksista yleisölle.

Tieteen menestyksen takana on tutkijan vapaus valita tutkimuskohteensa ja tutkijan oma vastuu tutkimuksen laadusta. Tekijänoikeuksilla turvataan tutkijan oikeus päättää tutkimuksestaan sekä tulostensa laadukkaasta julkaisemisesta ja hyödyntämisestä. Teosten ja tutkimusaineistojen käyttäjille ilmaisesta saatavuudesta pitää aina sopia tutkijan kanssa erikseen. Tutkijalle kuuluu tekijänoikeusdirektiivin 18. artiklassakin mainittu asianmukainen ja oikeasuhteinen korvaus.

Petri Mäntysaari

tekijänoikeustyöryhmän puheenjohtaja, Professoriliitto

Jukka Heikkilä

puheenjohtaja, Professoriliitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa

www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

.