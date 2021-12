Metsäkeskus tiedottaa vuosittain kirjeellä niitä metsänomistajia, joiden ympäristötukisopimus on kyseisenä vuonna päättymässä.

Helsingin Sanomat kirjoitti (20.12.) metsien määräaikaisesta suojelusta otsikolla ”Aiemmin suojeltua metsää päätyy hakattavaksi, koska suojeluehdot ovat tiukentuneet tai suojelun jatkaminen vain unohtui”.

Yleisimmät syyt määräaikaisten ympäristötukisopimusten päättymiseen ovat, kuten jutussa kerrottiin, pienentyneet määrärahat ja pienennyksestä aiheutunut tarve kiristää suojelun kriteereitä. Jos suojelun kriteerit olisivat edelleen yhtä sallivat kuin kymmenen vuotta sitten, nykyiset määrärahat tulisi kaksinkertaistaa. Nykyinen vuosittainen ympäristötukeen käytettävissä oleva määräraha on hieman yli kahdeksan miljoonaa euroa. Tämä raha on kiristyneidenkin kriteerien näkökulmasta riittämätön.

Jutussa mainittiin myös, että metsänomistajat olivat saattaneet unohtaa uusia sopimuksen tai että Metsäkeskus ei ollut heihin yhteydessä sopimusten uusimista varten.

Metsäkeskus tiedottaa vuosittain kirjeellä niitä metsänomistajia, joiden ympäristötukisopimus on kyseisenä vuonna päättymässä. Kirjeessä kerrotaan nykyisistä rahoitusehdoista sekä suojelun jatkamisen vaihtoehdoista. Kirjeessä on mukana Metsäkeskuksen asiakasneuvojan yhteystieto sekä ensi vuonna myös ympäristötukea laativien toimijoiden yhteystietoja. Metsäkeskuksen lisäksi monet metsäammattilaiset avustavat maanomistajia ympäristötuen hakemisessa. Kirjeen lisäksi metsänomistajiin ollaan yhteydessä puhelimella tai sähköpostilla etenkin, jos uuteen sopimuskauteen on edellytyksiä.

Määräaikaiset ympäristötukisopimukset ovat tärkeitä, koska ympäristötuella voidaan turvata monia luontokohteita, joiden pysyvä suojelu ei olisi mahdollista. Metsänomistajalle ympäristötukisopimus voi toimia askelkivenä siirtymisessä määräaikaisesta suojelusta pysyvään suojeluun etenkin laajemmissa ja suojelualueisiin kytkeytyvissä kohteissa.

Toivottavasti luontoarvojen turvaamiseen on tulevaisuudessa riittävät resurssit kaikkiin vapaaehtoisiin Metso-ohjelman toteutuskeinoihin.

Riitta Raatikainen

luonnonhoidon johtava asiantuntija, Suomen metsäkeskus

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.