Aiemmin neutraali Suomi on aikoja sitten valinnut puolensa. Ovi Nato-jäseneksi on auki. Kaikki on valmiina yleistä mielipidettä ja etenkin jäsenhakemusta lukuun ottamatta.

Aiemmin on monesti ollut esillä neuvoa antava kansanäänestys. Liittymisessä ei ole kyse tunnemaailman asioista, vaan aloitteen ja päätöksen on tultava niiltä, joilla on hallussaan faktat maamme turvallisuuspolitiikasta. Viime kädessä asiasta päättää toki eduskunta, joka on itsessään kansalaisten äänitorvi.

Jäsenhakemuksen jättämiseen ei tarvita kansanäänestystä, koska äänestäjien yleinen mielipide ei tässä tapauksessa voi perustua tosiasioihin. Kuinka paljon historia ja Venäjän suhtautuminen vaikuttavat kansalaisten mielipiteisiin? Kriittiset faktat ovat arvatenkin harvojen tiedossa. Kansan valitsema eduskunta edustaa kansan mielipidettä.

Mika Kautovuo

Helsinki

