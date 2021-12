Rajoitusten tulisi kohdistua massatapahtumiin ja muihin korkean tartuntariskin toimintoihin.

Koronavirustartuntojen lisääntymisen seurauksena on alkanut keskustelu tarvittavista rajoitustoimenpiteistä. Liikuntatilat ovat aiemmin olleet ensimmäisinä suljettavien tilojen joukossa, ja nytkin pääkaupunkiseudun koronatyöryhmä esittää niiden sulkemista.

Uimahalleilla on erityinen rooli paitsi lasten uimataidon ja erityisryhmien toimintakyvyn myös työikäisten terveyden kannalta. Myös kuntosalien mahdollistama voimaharjoittelu on vaikeasti korvattavissa. Olen työterveyslääkärinä jo aiempien uimahalli- ja kuntosalisulkujen aikana nähnyt, mitä haittoja tästä on seurannut esimerkiksi vammojen ja leikkausten jälkeiselle kuntoutukselle tai esimerkiksi nivelrikkopotilaiden toimintakyvylle. Nämä vaikutukset väestön työkykyyn ovat edelleen nähtävissä.

Rajoitusten tulisi kohdistua massatapahtumiin ja muihin korkean tartuntariskin toimintoihin. Kuntosaleilla ja uimahalleissa on varsin helppo pitää kiinni turvaväleistä, ja uimahalleissa veden desinfektioaineet lisäksi tappavat koronaviruksen tehokkaasti, joten näiden sulkemisella tuskin on juuri vaikutusta epidemian kululle.

Yksilöliikunnan tulisi olla yksi tärkeimmistä ylläpidettävistä asioista heti koulujen jälkeen. Onko perusteltua rajoittaa kansanterveydellisesti tärkeiden toimintojen saatavuutta? Varsinais-Suomessa tämä ymmärrettiin, löytyykö ymmärrystä myös Uudellamaalla?"

Marjo Rissanen

työterveyshuollon erikoislääkäri

Espoo

