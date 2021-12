Säästöt painavat sosiaalityössä ihmisoikeuksia enemmän.

Helsingin Sanomat kertoi (20.12.) espoolaisesta vaikeavammaisesta Coltrane Hassisesta, jonka riittävät vammaispalvelut ovat uhattuna omaishoidon lakattua. Hassisen avuntarve on harvinaisen vamman vuoksi jatkuvaa. Nyt Espoon kaupunki on ostanut Hassiselle palvelut Validia Kouvolasta. Näin siitä huolimatta, että perustuslaissa on turvattu jokaisen oikeus valita asuinpaikkansa.

Tapaus osoittaa omaishoitajien työn olemattoman arvostuksen ja sen, miten säästöt painavat sosiaalityössä ihmisoikeuksia enemmän. Muuton asumisyksikköön ajatellaan olevan esimerkiksi henkilökohtaista apua kustannustehokkaampi tai vaivattomampi tapa järjestää palveluja. Niin onkin, jos perusoikeudet supistetaan vammaisen ihmisen oikeudeksi asuntoon ja sosiaalityötä tehdään hallinnon tarpeista.

Sosiaalitoimi voi edelleen kenenkään estämättä pakottaa vammaisia ihmisiä asumaan laitoksiin. Pahinta on, että näitä perusoikeuksien hiljaisia kaventamisia tehdään osallistavien palvelusuunnitelmien muodossa ”yhteisymmärryksessä” asiakkaan kanssa. Eniten apua ja palveluja tarvitsevat harvoin vaativat oikeuksiaan, koska jo pelko palvelujen vähentämisestä toimii olemassaolon uhkana.

Kun perusoikeuksien luonne ja niiden merkitys vammaisten ihmisten arkeen ei ole päättäjien hallussa, on helppo tehdä ikäviä päätöksiä unohtaen, että vammaisuus on elämänmittainen olotila – ei autonhuoltopäivän hankaluus, jonka kuluessa joutuu hetken pohtimaan, miten pärjää ilman autoa.

Sanni Purhonen

tiedottaja

Terhi Toikkanen

lakimies

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry

