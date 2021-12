Kun lapsen mielenterveys oireilee, häneltä ei voi vaatia samanlaista vastuunkantoa kuin tavallisesti.

Kun lapsen tai nuoren mielenterveys on heikentynyt, on aikuisten tehtävä laskea rima korkeudelle, josta lapsi pääsee yli huonontuneesta terveydestä huolimatta.

Kun aikuisella todetaan työterveydessä keskivaikea masennus, työuupumus tai muu mielenterveyden häiriö, kehottaa lääkäri yleensä käymään esihenkilön kanssa keskustelun työn sisällöstä. Mieli tarvitsee mahdollisuuden toipua, mikä taas vaatii tilaa toipumiselle: työtehtäviä pitää sopeuttaa, vähentää ja helpottaa voinnin mukaan, jotta kapasiteetti riittää parantumiseen.

Vaatimustason laskeminen on aikuiselle usein vaikeaa, eikä yhteiskuntakaan siihen kannusta. Lapselle se on lähes mahdotonta, sillä vaatimustason määrittävät viime kädessä heidän ympärillään olevat aikuiset, ei lapsi itse. Lapsi yrittää viimeiseen asti yltää entiseen tavoitetasoonsa heikentyneillä voimavaroillaan. Kun hän ei yllä, hän syyttää itseään.

Aikuisten tehtävä on kertoa lapselle, että kaikissa elämäntilanteissa ei tarvitse yltää samoihin suorituksiin. Aikuisen on osoitettava tämä myös teoin: hänen on yhdessä lapsen kanssa laskettava rimaa ja autettava häntä arvioimaan, mihin hän uudessa tilanteessa pystyy. Tarvittaessa aikuisen on laskettava rima itse, jos lapsi ei siihen avustettunakaan kykene.

Kun lapsen mielenterveys oireilee, häneltä ei voi vaatia samanlaista vastuunkantoa kuin tavallisesti, yhtä hyviä arvosanoja, yhtä moitteetonta käytöstä tai osallistumista kaikkiin sukulaisrientoihin.

Siksi lapsen mielenterveyden oireillessa pitää aina käydä myös vakava keskustelu lapsen ympärillä olevien aikuisten kanssa: Miten te tuette lapsen toipumista? Mitä tarvitsette, että pystytte tukemaan häntä?

Anni Pihlaja

sosiaalityöntekijä, Helsinki

