Kotimaisesta kalasta, lahnasta, tehtyjä kalapihvejä oli äskettäin tarjolla senioritalon lounaspöydässä. Minua, vanhaa kalamiestä, on harmittanut kotimaisen kalan heikko arvostus. Siksi iloni oli suuri, kun pääsin syömään ja maistelemaan lahnapihvejä.

Olen aina tiennyt, että lahna on rasvainen kala, jonka maku vetää vertoja norjalaiselle lohelle. Lahnaa olen käyttänyt savukalana: mitä isompi kala on verkkoon sotkeutunut, sitä maukkaampaa se on ollut.

Suomessa lahna on varsin yleinen järvikala. Ennen se oli suolakalana pitkän talvikauden särpimenä monessa ruokapöydässä. Suolassa ja kellarissa säilytettynä kala kesti pitkän talvikauden ajan. Toivoa sopii, että lahnasta tehdyt kalapihvit löytäisivät monen suomalaisen ruokapöytään.

Jouko Rönkä

Helsinki

