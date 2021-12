Entä jos Putin on lueskellut Tšehovia

Mustreadissa Ruotsin entinen pääministeri ja ulkoministeri Carl Bildt analysoi Venäjän ja sen presidentti Vladimr Putinin viime vuosina tekemiä valintoja ja strategiaa Ukrainan suunnalla.

”Putin ei onnistunut suistamaan raiteiltaan EU:n ja Ukrainan vapaakauppasopimusta, mutta onnistui kyllä muuttamaan Ukrainan ystävällismielisestä naapurista maaksi, joka pitää Venäjää vaarallisena ja vihamielisenä. Historia todistaa, että toisen maan valloitus on tehokas tapa hankkia pitkäaikaisia vihollisia.”

”Nyt vaarana on, että Putin muistetaan sinä valtionpäämiehenä, joka menetti Ukrainan, mikä on kamalan noloa. Hän on vienyt maata kolmen vuosisadan verran taaksepäin aikaan ennen Pietari Suurta. Jopa Neuvostoliiton hajoaminen saattaa menettää merkitystään, kun sitä verrataan Putinin viime vuosikymmenen aikaisiin virheisiin.”

”Vaikuttaa siltä, että Putin on viettänyt covid-19-eristysaikansa lukemalla historiaa. Viime kesänä hän julkaisi merkillisen, käytännössä suurslaavilaista valtakuntaa haikailevan esseen. – – Ei tiedetä, mihin suuntaan Putinin ajattelu on tästä kehittynyt.”

”Venäjän täysimittainen hyökkäys johtaisi epäilemättä päättymättömään konfliktiin, joka alkuperäisestä tarkoituksestaan riippumatta leviäisi varmasti Ukrainan rajojen yli.”

”Jos niin kävisi, kaikki Nato-vaihtoehdot nostettaisiin esiin. Ankarat pakotteet ja muut toimenpiteet rasittaisivat Venäjän ennestäänkin heikkoja talousnäkymiä, vaikka se saisikin tukea Kiinalta. Mikä olennaisinta, lisäämällä läsnäoloaan Venäjän naapurimaissa Nato pääsisi vihdoinkin Venäjän rajalle.”

”Tätä todennäköistä ennustetta ajatellen hyökkäys olisi sulaa hulluutta. Se on silti mahdollinen skenaario.”

”Ei ole liian myöhäistä estää Putinin käsikirjoitusta kääntymästä tragediaksi. Toivotaan, ettei hän ole lueskellut Tšehovia, joka tunnetusti neuvoi olemaan käyttämättä asetta ensimmäisessä näytöksessä, ellei sitä käytetä toisessakin.”

Kauppalehti Optiossa toimittaja Cilla Bhose pohtii, mikä on onnellisuusvertailuissa menestyneiden suomalaisten salaisuus.

”Suomalainen on onnellinen, jos terveys, talous ja läheiset ihmissuhteet ovat kohtuullisella tasolla. Ei siis tarvitse ilotulitusta, pienellä liekillä palava nuotio riittää.”

”Mikään väestöryhmä ei ole erityisen onnellinen, vaan jokainen maltillisesti melko onnellinen.”

”Suomalainen onnellisuus on kuin a-luokan maksamakkarapötkö. Tasapaksu, arkinen ja väritön. Se ei pröystäile eikä tee itsestään numeroa. On pehmeää, mutta täynnä rautaa.”