Tuulivoiman ja ydinvoiman vertailu on konstikasta eikä sitä voida perustaa kasvihuonekaasupäästöihin.

Professori Peter Lundin kirjoitus (HS Mielipide 16.12.) ydinvoimasta ja tuulivoimasta osoittaa, kuinka vaikea on verrata omenia ja appelsiineja. Silloin mieltymykset vaikuttavat herkästi vertailuun. Sekä tuulivoiman että ydinvoiman ympäristöhaitoista merkittävä osa perustuu rakennusvaiheen kasvihuonekaasupäästöihin ja muihin ympäristövaikutuksiin. Tässä ne eroavat selvästi polttamiseen perustuvasta energiantuotannosta, jossa päästöjä ja haittoja syntyy ennen muuta käytön aikana.

Elinkaarivertailussa on ollut jo kauan selvää, että tuulivoima ja ydinvoima päihittävät fossiiliset polttoaineet niin päästöjen kuin terveysvaikutustenkin suhteen. Siten molemmilla on paikkansa tulevaisuuden energiantuotannossa. Ne myös täydentävät toisiaan tasaista energiaa tuottavan ydinvoiman turvatessa perusvoimaa tuulivoiman vaihdellessa kuten juuri nyt on nähty.

Tuulivoiman ja ydinvoiman vertailu on huomattavasti konstikkaampaa eikä sitä voida perustaa kasvihuonekaasupäästöihin. Molempien investointi on raskas, mutta ydinvoiman rakentamista kuormittavat erityisesti tiukat turvallisuusvaatimukset. Yhtä tiukkoja ei muille energiantuotantomuodoille ole asetettu. Lund toi esiin ydinvoimasta moneen kertaa esitetyt vastaväitteet, joista merkittävin varmaan on yhteys sotilaalliseen käyttöön, mutta öljy taitaa olla maailmanrauhalle sittenkin isompi riski.

Lund väitti, että pienvoimalat saadaan halvemmiksi ja nopeasti rakennettaviksi vain höllentämällä turvallisuusvaatimuksia. Tämä ei ole kuitenkaan pointti, vaan sarjavalmistus ja tyyppihyväksyntä, eli turvallisuutta ei tarvitse erikseen räätälöidä raskaan yksilöllisen suunnittelun ja valvonnan avulla. Kokemusta on kertynyt muun muassa ydinkäyttöisistä sukellusveneistä. Huippuunsa hiottu tekniikka sekä lisää turvallisuutta että halventaa hintoja kuten lukuisista laitteista autoista puhelimiin on nähty.

Tuulivoiman tuhansien megawattien tehonvaihtelu ei ole korvattavissa päästöttömästi ja taloudellisesti. Vastaukseksi ei riitä tulevaisuuden kysyntäjousto. Tasausvoimasta tulisikin sälyttää vastuuta tuulivoimateollisuudelle itselleen. Rakentaminen on luonnollisesti aloitettu helpoimmille ja halvimmille alueille, eikä hinnan voi enää odottaa halpenevan. Samoin unohtuvat tarvittavat suuret pinta-alat, luonnonympäristön pirstoutuminen tarvittavien teiden takia – ja jäteongelma, jota ei ole ratkaistu lainkaan.

Ydinjätteen osalta kyse on poliittisesta tahdosta ja kelvollistenkin suunnitelmien yleisestä vastustuksesta monissa maissa. Tuulimyllyjen ja niiden lapojen osalta ratkaisua ei toistaiseksi ole.

Jouko Tuomisto

emeritusprofessori (ympäristöterveys)

Kuopio

