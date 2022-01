Luontopaneelin ehdotus on perusteltu – metsiä pitää suojella riittävä määrä

Suomi on ottanut tavoitteekseen pysäyttää luontokadon vuoteen 2030 mennessä, mutta nykyvauhdilla se ei onnistu.

”Emme ole siellä hakkaamassa, toistaiseksi”, kommentoi UPM:n ympäristöasiantuntija kuukkelireviirillä sijaitsevaa hakkuuilmoitusta (HS 22.12.).

Kommentti kuvaa hyvin suojelemattomien metsien tilannetta Suomessa. Metsäteollisuudelle ne ovat tavallista talousmetsää eli hakattava resurssi. Kun hakattavaksi suunnitelluilta alueilta löytyy luontoarvoja, kuten tässä tapauksessa Etelä-Suomesta jo melkein kadonnut kuukkeli, säästyvät ne väliaikaisesti hakkuilta. Niin kauan kuin alueita ei ole suojeltu, ne saatetaan kuitenkin jossain vaiheessa hakata.

Suomen luontopaneelin julkaisemassa mietinnössä ehdotetaan jokaisessa maakunnassa tiukasti suojeltavaksi EU:n biodiversiteettistrategian vaatima 10 prosenttia pinta-alasta. HS:n jutun mukaan ehdotus on radikaali. Olen eri mieltä. Suomi on ottanut tavoitteekseen pysäyttää luontokadon vuoteen 2030 mennessä, mutta nykyvauhdilla se ei tule onnistumaan. Luontopaneeli tarjoaa mietinnössään selkeän keinon luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Se ei vaadi metsätaloudesta luopumista. Se vaatii vain, että suojelisimme kaikkialla Suomessa tarpeeksi paljon metsiä, jotta se todella riittäisi turvaamaan luonnon monimuotoisuuden.

Luontopaneelin ehdotus on perusteltu ja toteutuessaan sillä olisi oikeasti vaikutusta. Jos tämä on radikaalia, se kertoo ehkä eniten siitä, miten ristiriitainen luontosuhteemme on. Haluamme pysäyttää luontokadon, mutta emme ole valmiita tavoitteen vaatimiin tekoihin.

”Emme ole siellä hakkaamassa, toistaiseksi.” Kommentin voi tulkita myös: ”Kyllä me siellä hakkaamme, myöhemmin.”

Ida Korhonen

metsätieteiden opiskelija

Luonto-Liiton metsäryhmä

