Etelä-Suomen Sanomat osallistuu bensiinin hintaa koskevaan keskusteluun.

”Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) sanoi Uutissuomalaisen haastattelussa lokakuussa, ettei hän korottaisi bensiinin ja dieselin hintaa. – – Ennen joulua Harakka joutui korjaamaan aikaisempia lausuntojaan siitä, voiko fossiilisen bensiinin hinta olla kymmenen vuoden päästä sama kuin nyt. Harakka myönsi, että se tulee nousemaan. Aikaisemmin hän laski, että autokannan nopea sähköistyminen vähentää fossiilisten hintapainetta.”

”Syyn korotuksista Harakka vieritti pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitukselle ja sen kunnianhimoiselle bio-ohjelmalle. Siinä päätettiin liikennepolttoaineen niin sanotun bio-osuuden lisäämisestä.”

”Hallituksen on tarkoitus päättää keväällä uusista ilmastotoimista. Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Sipilä on sanonut, että ensi keväänä ei tarvita uusia ilmastopäätöksiä eikä polttoaineiden veronkorotuksia. Sipilän mielestä ilmastomuutoksen hillintään tehtävien toimien, jotka tähtäävät kymmenen vuoden päähän, arviointi on lähes mahdotonta kuuden kuukauden kuluttua päätöksistä.”

”Vihreiden tuore ympäristöministeri Emma Kari on puolestaan kertonut, että vihreät aikoo pitää kiinni siitä, että päästövähennystoimia tehdään lisää, jos jo päätetyt toimet eivät riitä. Hän on muistuttanut, että Suomessa tuetaan edelleen fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja tällaisten ilmaston kannalta haitallisia verotukia tulee tarkastella.”

”Yhtälö on äärimmäisen vaikea. Liikenteen päästöjä on vähennettävä, mutta se on epäreilua, jos maksajiksi joutuvat vanhoilla polttomoottoriautoilla ajavat, joilla ei ole varaa ostaa kallista sähköautoa.”

Lapin Kansa pahoittelee ilmastokeskustelun polarisoitumista.

”’Jos et ole meidän puolellamme, olet meitä vastaan’ -ajattelu on yleistynyt paitsi johtavien poliitikkojen myös alan asiantuntijoiden keskuudessa. Kun asenteet jyrkentyvät, kompromissihalukkuus hiipuu. Voittoja haetaan omalle ideologialle keinolla millä hyvänsä. Tästä hyötyvät eniten pelin paikan haistavat populistit, joilla ei ole tarjota ratkaisuja vaikeisiin ongelmiin.”

”Suomen metsiin kohdistuu nyt monenlaisia paineita. Niiden pitäisi toimia hiilinieluina ja tuottaa raaka-ainetta hyvinvointiyhteiskunnan ylläpidon kannalta elintärkeälle metsäteollisuudelle samalla, kun luonnon monimuotoisuudestakin on huolehdittava, jotta lajikato saadaan pysäytettyä.”

”Yhtälön yhteensovittaminen ei ole helppoa, mutta se on mahdollista.”