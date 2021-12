Ongelmat on tiedostettu – miksi mikään ei muutu?

Tiesitkö, että vuonna 2020 Suomessa oli 19 086 lasta ja nuorta sijoitettuna kodin ulkopuolelle? Lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli 48 802 lasta ja nuorta, kiireellisesti sijoitettiin 4 662 lasta, ja uusia huostaanottoja tehtiin vuoden aikana 1 688 (THL Lastensuojelu 2020).

Me suomalaiset pidämme kotimaatamme hyvinvointivaltiona, jossa asiat ovat hyvin. Onko asia näin? Suomessa lapsiperheet voivat huonosti. Tämä asia on tiedostettu kaikissa poliittisissa puolueissa, mutta silti tilanne on ollut samanlainen jo vuosia. Miksi mikään ei muutu?

Poliitikot puhuvat paljon liturgiaa, mutta teot jäävät usein kovin vähiin. Lapset ovat kuitenkin meidän maamme tulevaisuus. Lapsiperheitä tulisi tukea kaikin keinoin. Koetaanko, että lapsiperheet ovat vain menoerä? Koronavirusaikana lapsiperheiden tilanne on heikentynyt monin paikoin, kun perheet ovat joutuneet olemaan kotona jopa kuukausia vanhempien etätyön ja koulujen etäopiskelun takia.

Vuoden vaihtuessa uuteen voimme taas tehdä hyviä päätöksiä lapsiperheiden auttamiseksi.

Lasten tulee päästä kouluun ja tapaamaan ystäviään, samoin kuin vanhempien tulee päästä työpaikoilleen tekemään työtään. Näin jokainen pystyy keskittymään itselleen tärkeisiin asioihin.

Autetaan niitä, jotka apua tarvitsevat. Ajoissa.

Heikki Tidenberg

Vantaa

