Oikeaa aikaa ei taida olla olemassakaan.

Viime päivinä olemme saaneet lukea Venäjältä tulleita tiukkoja kannanottoja mahdollisesta Suomen Nato-jäsenyydestä. Suomalaiset ulkopolitiikan konkarit ovat antaneet ymmärtää, ettei niillä ole mitään vaikutusta Suomen Nato-ratkaisuun.

Samaa liirumlaarumia olemme kuulleet ennenkin, oli sitten kysymys rauhallisemmasta tai jännittyneemmästä tilanteesta maailmalla tai Itämeren alueella. Oikeaa aikaa ei taida olla olemassakaan.

Kun puolustusselonteossamme on mainittu Nato-optio, on varmaan myös mietitty, missä olosuhteissa jäsenyyttä haettaisiin. Olisi kohtuullista, että myös kansalle kerrottaisiin, koska nämä edellytykset täyttyisivät. Voi käydä niinkin, että juuri sellaisissa olosuhteissa Natoon ei huolita uusia jäseniä eli ovi on kiinni.

Lauri Mikkonen

ekonomi, Helsinki

