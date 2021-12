Nyt on aika käynnistää oppivelvollisuusikäisten nuortenneuvolat

Nuortenneuvola toimii punaisena lankana nuoren ja hänen perheensä ja yhteiskunnan välillä koko nuoruusiän ajan.

Nuoreksi kasvaminen on kivuliasta, ja tuskallista se on niille, joilla on haavoja sielussaan. Liian monet voivat liian huonosti.

Arviolta viisi prosenttia nuorista syrjäytyy. Näin tapahtuu siitä huolimatta, että meillä on monia rakenteita ja järjestelmiä, joissa pyritään pitämään huolta nuorista. On viranomaisten sote- ja opetusalan ja sisäisen turvallisuuden palveluita sekä lukuisten yksityisten järjestäjien ja vapaaehtois­järjestöjen palveluita. Ne eivät kuitenkaan tavoita tarpeeksi syvällisesti ja kattavasti kaikkia nuoria, varsinkaan kipeimmin apua tarvitsevia.

Nyt tarvitaan yksi sellainen viranomais­johtoinen järjestelmä, joka pystyy tavoittamaan kaikki oppivelvollisuusikäiset huoltajineen. Lastenneuvolatoiminnan jatkeeksi tarvitaan perusterveydenhuollon mielenterveyspainotteinen nuortenneuvola­järjestelmä, joka löytää nuoret tirriäisteini-iästä aikuiseksi kuoriutumiseen saakka.

Nuortenneuvola kartoittaa nuoren fyysisen ja psyykkisen kehityksen haasteet identiteetti­ongelmista oppimisvaikeuksiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Selvitetään muun muassa nuorten kiusaamiskokemukset, päihteiden kokeilut ja käytöt, seksuaalisen tai huumehoukuttelun kohteeksi joutuminen, someilu, ruutuaika, pelaaminen, tilanne riittävän unen, liikunnan ja terveellisen ravinnon osalta, nuorten sosiaalinen asema kotona ja kodin ulkopuolella sekä psyykkinen ja neuro­psykiatrinen tilanne. Huoltajan näkemykset kartoitetaan.

Nuortenneuvola toimii punaisena lankana nuoren ja hänen perheensä ja yhteiskunnan välillä koko nuoruusiän ajan. Nuortenneuvola jakaa informaatiota nuoren kasvusta ja kehityksestä ja niistä järjestelmistä, joista saa apua ongelmiin.

Nyt tarvitaan poliittista ymmärrystä ja tahtoa rakentaa nuorten hyvinvointia ylläpitävä ja ongelmia ennalta ehkäisevä järjestelmä. Rahoitus ei voi olla esteenä, jos olemassa olevia hyviä, joskin hajallisia resursseja kanavoidaan uudella tavalla.

Marja-Leena Haapanen

lääketieteen tohtori, dosentti

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.