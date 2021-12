Vetoan päättäjiin. Pelastakaa meidät. Palauttakaa yrittäjien väliaikainen työttömyysturva heti. Täyssulun sijaan rajoittakaa ryhmäkokoja ja määrätkää turvavälejä.

Ravintola- ja tapahtuma-alan lisäksi tuntuvasti korona-ajan rajoituksista ovat kärsineet liikunta-alan yrittäjät. Kaikki olemassa oleva data – jopa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) oma riskiluokitus osoittavat, että liikuntatiloista ei tartuntoja ole juuri syntynyt. Siitä huolimatta kaikki kunto- ja joogasalit, tanssikoulut, uimahallit ja monet muut ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävät harrastuspaikat on suljettu kokonaan.

Meille alan pienyrittäjille sulku on kuolettava. Yrittäjien väliaikainen työttömyysturva päättyi marraskuussa. Mahdolliset sulkukorvaukset odottavat todennäköisesti kuukausien päässä. Kahden vuoden koronakärvistelyn jälkeen ei ole jäljellä mitään mistä ottaa. Moni alan toimija joutui lopettamaan toimintansa jo viime huhtikuun sulun seurauksena, ja moni vielä hengissä oleva vetelee nyt viimeisiä henkäyksiään.

Ylen puoli yhdeksän uutisissa tiistaina 28.12. ääneen pääsi liikunta-alan yrittäjä. Sulusta selvitään, vaikka vaikeaa on, oli yrittäjän viesti. Kiipeilyareena, 2,6 miljoonan euron liikevaihdollaan, ei edusta kentän keskivertotoimijaa. Alalla on valtava määrä yksinyrittäjiä, jotka pyörittävät kunto- ja joogasaleja, tanssikouluja ja muita liikuntatiloja. Helsingin seudulla vuokrataso on kova ja liikevaihto monilla sulun ajalta pyöreä nolla. Elinaikaa ei juuri enää ole. Jo toinen kahden viikon sulkupäätös olisi monelle kuolettava isku.

Vetoan päättäjiin. Pelastakaa meidät. Palauttakaa yrittäjien väliaikainen työttömyysturva heti. Täyssulun sijaan rajoittakaa ryhmäkokoja ja määrätkää turvavälejä. Oman ja monen muun pienen toimijan pelastus olisi kymmenen hengen ryhmäkoon salliminen. Turvavälit, tehostettu siivous ja ilmanvaihto. Tämä osataan jo. Toimijat ovat vastuullisia. Data osoittaa, että liikunnan harrastaminen on turvallista.

Pienryhmissä edellä mainituin rajoituksin ja turvatoimin toiminnan salliminenkaan ei vielä toisi yrittäjälle tuloa, mutta loisi edellytyksen toiminnan jatkumiselle pandemian yli ja sen jälkeen. Liikunta-ala tuottaa terveyttä ja hyvinvointia, joten antakaa meidän tehdä työmme.

Tämä ei ole selviytymistaistelu, tämä on kuolonkorinaa.

Pia Lehtinen

liikunta-alan yksinyrittäjä

Mysore Yoga, Helsinki

