Kaupan maksuton parkkihalli on kiva juttu, mutta kaupungissa kaikki pysäköinti ei voi olla ilmaista.

Helsinki voisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten pysäköinnin hinnoittelu vaikuttaa viihtyisän kaupunkirakenteen kehittymiseen.

Helsingin keskusta voi olla satunnaiselle vieraalle kallis paikka, jos sattuu saapumaan paikalle autolla.

Ostosreissun tai leffaillan pysäköinti voi helposti maksaa parikymppiä – siis silloin, kun tapahtumia saa taas koronavirustilanteen parannuttua järjestää.

Keskustassa harvat ilmaiset parkkipaikat ovat Kaisaniemen puiston ohittavan tien varressa.

Mutta toista se on pari kilometriä pohjoisempana.

Asun kantakaupungissa, ja kuljen tavallisesti työmatkani kävellen tai julkisilla. Viime kuukausina olen autoillut poikkeuksellisen paljon, kun olen tehnyt asuntoremonttia.

Sen vuoksi minulle on avautunut kokonaan uusi maailma: Helsingissä ei ole kovinkaan montaa kauppakeskusta, jotka eivät tarjoaisi asiakkaille ilmaista pysäköintiä.

Keskustan ulkopuolella lähes jokainen ostari tarjoaa ilmaisen parkkihallin. Triplassa tunti ilmaista parkkiaikaa, Redissä kolme.

Kun ajaa paljon, muuttuvat tottumukset nopeasti.

Miksi menisin kävellen pieneen lähikauppaan, kun voin tehdä ostokseni usean ketjun liikkeessä ja usein myös edullisemmin?

Ja miksi maksaisin enää pysäköinnistä ylipäätään missään?

Henkilöautot ovat oleellinen osa kaupungin liikennejärjestelmää. Tämän kertovat jo pelkästään tilastot: Helsingin kantakaupungin rajan ylitti vuonna 2020 tyypillisenä arkipäivänä 293 000 autoa.

Korona-aikana liikennemäärät ovat hieman vähentyneet, mutta samaan aikaan kaupunkilaisten liikennekäytössä olevien autojen määrä on kasvanut. Niitä oli viime vuonna helsinkiläisillä noin 220 000.

On ennenaikaista sanoa, että autoliikenne olisi loppumassa. Autoja on kaupungin kaduilla jatkossakin, mutta oleellista on, miten autoilun määrä kehittyy.

Asukaspysäköinti maksaa Helsingin keskustassa 30 euroa kuukaudessa. Se on liian vähän. Kun hankin ensimmäisen tunnukseni asuessani keskustassa, sai ensimmäinen lasku minut repeämään nauruun: 28 euroa kuukaudessa.

Moni on tietysti sitä mieltä, ettei keskituloisia saa enää kurittaa enempää. Vertailun vuoksi: Tukholman keskusta-alueilla asukaspysäköinnin hinta on 1 100 kruunua (107 euroa) kuukaudessa.

Nyt maksuja ollaan nostamassa, mutta vaikutus on korkeintaan kymppejä kuukaudessa seuraavan viiden vuoden aikana. Helsinki antaa lisäksi 50 prosentin alennuksen sähköautoille ja jopa uudehkoille, pienille polttomoottoriautoille. Hyvä asia päästövähennysten kannalta, mutta kadulla ne pienipäästöisetkin autot seisovat.

Uskallan väittää, että pysäköinnin hinnoittelulla on keskeinen merkitys sille, kuinka moni kaupunkilainen ja kaupungissa työskentelevä valitsee jatkossa yksityisautoilun ja muiden liikennemuotojen välillä.

Kauppakeskukset toki päättävät omasta pysäköintihinnoittelustaan, ja autoileva asiakas tuo usein paljon euroja sisään.

Mutta jostain syystä Helsingissä kalleimmat ja halutuimmat asuinpaikat ovat vanhoja alueita, joilla kauppakeskuksia ei ole lainkaan.

Asuinalueen viihtyisyys ei edellytä ilmaista pysäköintiä. Asia saattaa olla jopa juuri päinvastoin.

Kirjoittaja on HS:n taloustoimittaja.