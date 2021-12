Kouluterveydenhuolto tekee hienoa työtä, mutta resursseja on liian vähän

Peruskoulussa terveystarkastuksia on joka vuosi, ja toisella asteella tarjotaan tarkastus kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Marja-Leena Haapanen kirjoitti (HS Mielipide 29.12.) nuortenneuvoloiden puolesta. Ennaltaehkäisevä työ on tärkeää ja siihen tulisi panostaa nykyistä enemmän. Haapanen toi esiin eri järjestelmien sokkelot ja esitti ratkaisuksi nuortenneuvolaa, jossa kartoitetaan psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen terveys.

Mitä Haapanen ei tuonut kirjoituksessaan esille on, että meillä on jo järjestelmä, joka tekee kaiken tämän: koulu- ja opiskeluterveydenhuolto. Peruskoulussa terveystarkastuksia on joka vuosi, ja toisella asteella tarjotaan tarkastus kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Terveydenhoitajien työ painottuu ennaltaehkäisevään työhön, varhaiseen puuttumiseen ja terveyden edistämiseen. Tarkastuksissa otetaan huomioon laajasti koko perheen tilanne sekä lapsen tai nuoren kehitys ja terveys. Moniammatillinen yhteistyö muiden terveydenhuollon ammattilaisten, koulun työntekijöiden ja yksityisen, sekä kolmannen sektorin kanssa on myös iso osa työnkuvaa.

Este koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ennaltaehkäisevälle työlle on resurssien ja rahoituksen puute. Terveydenhoitajilla on liikaa oppilaita, ongelmat ovat moninaisia ja kasaantuneita. Perustyö kärsii. Myös koronapandemian vuoksi terveydenhoitajia on osalla paikkakunnista siirretty pois omasta työstään, mikä heikentää varhaista puuttumista.

Keskusteluista usein unohdetaan, että meillä on Suomessa ainutlaatuinen ammattikunta, jonka työ on ennaltaehkäistä sairauksia sekä edistää terveyttä ja toimintakykyä. Terveydenhoitajaliitto on monesti ottanut kantaa terveydenhoitajien työn ja ennaltaehkäisevän työn tärkeyteen, sekä sen kustannustehokkuuteen.

Toivomme hyvinvoivia lapsia ja nuoria. Miksi meiltä edelleen puuttuvat työstämme resurssit ja rahoitus?

Noora Linnakylä

Terveydenhoitaja (amk), opiskeluterveydenhuolto, Tampere

