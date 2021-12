Etäopiskelu on lukutaidottomalle maahanmuuttajalle ylivoimainen haaste.

Suomeen tulee hyvin erilaisilla taidoilla varustettuja maahanmuuttajia. Yhteistä lienee se, että vain harva taitaa suomen kieltä ja haluaa opiskella sitä joko työn ohessa tai intensiivisesti kokopäiväisesti.

Maahanmuuttajien kotouttaminen on lakisääteistä toimintaa, joka sisältää erilaisia kotouttamispalveluja. Alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma tehdään useimmiten te-toimistossa, jossa henkilökohtainen valmentaja etsii maahanmuuttajalle sopivia jatkotoimia työllistymisen ja kielen oppimisen poluilla. Aikuisille maahanmuuttajille järjestetään suomen tai ruotsin kielen opetusta ja tarvittaessa luku- ja kirjoitustaidon opetusta.

Suomen kielen opetus näyttää olevan sidottu suomalaisen koulujärjestelmän lukukausijaksoihin. Perusopetuksen kielikurssit alkavat syyskuussa ja tammikuussa ja koulutukseen haku ja valinnat alkavat jo kuukausia etukäteen. Koulutukseen on myös pitkät jonot, mikä turhauttaa monia.

Luku- ja kirjoitustaidottomille opetusta on tarjolla vielä harvemmin. Esimerkkinä voin kertoa, että kahdeksan kuukautta Suomessa olleelle luku- ja kirjoitustaidottomalle, joka malttamattomana odottaa kielikurssille pääsyä, tarjotaan etäopintoina alkavaa kurssia. Osallistuja tarvitsee älypuhelimen tai muun laitteen, jossa on Whatsapp-sovellus. Lähiopetuksen alkamisesta ei ole tietoa. Etäopiskelu on lukutaidottomalle ylivoimainen haaste.

Olisiko mahdollista järjestää maahanmuuttajien intensiivistä kielikoulutusta non stop-tyyppisesti, jolloin lähiopetukseen voisi liittyä pitkin vuotta? Lukukausiin sidottu aloitus on liian kankeaa ja hidasta ja tulee myös yhteiskunnalle kalliiksi, kun opiskelija istuu kotona lähes vuoden odottamassa sopivaa koulutusta.

Opetusta pitäisi olla eri tasoilla ja eri lähtöasemissa oleville. Kaikilla on kuitenkin oikeus oppia ja hankkia valmiuksia työelämään ja sopivasti liittyä veronmaksajien joukkoon. Nykyinen koulutusmalli passivoi motivoituneen opiskelijan, eikä ole millekään osapuolelle eduksi.

Kaija Viitala

Hämeenkyrö

