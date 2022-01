Suomessa lasten ja nuorten kokemukset yksinäisyydestä ja huonosta henkisestä hyvinvoinnista sekä huolet tulevaisuudesta ovat lisääntyneet pandemian aikana. Älkäämme siis syventäkö lasten ahdinkoa.

Suomessa avautui hiljattain huoltajien mahdollisuus päättää antaa koronarokote 5–11-vuotiaille lapsille. Samalla keskustelu rokotusten ottamisesta on kiristynyt ja eri näkökulmien vastakkainasettelu on läsnä uutisoinnissa ja arjen keskusteluissa. Juuri nyt on kiinnitettävä huomiota, että lapset eivät altistu kärjistyneelle keskustelulle rokotuksista.

Me aikuiset olemme vastuussa siitä, että emme altista lapsia vastakkainasettelua lietsovalle keskustelulle. Lapsen ei tule joutua kokemaan, että hänen perhettään halveksitaan tai kyseenalaistetaan. Lapsen ei tule joutua selittämään muille lapsille tai aikuisille perheensä rokotuspäätöksiä. Lapsia tulee suojella erilaisuuden tai eriarvoisuuden kokemukselta suhteessa muihin lapsiin rokotusten takia. Totta on se, että rokotukset voivat suojata viruksen leviämiseltä ja taudin vakavimmilta muodoilta. Totta on myös se, että aikuiset voivat suojata lapsia ottamalla heidät huomioon niin, ettei lasten tarvitse kuulla halveksivaa ja erottelevaa keskustelutapaa.

Unicefin mukaan lapsen oikeuksien periaatteita ovat muun muassa, ettei lapsia saa syrjiä ja kaikkia lapsia tulee kohdella tasa-arvoisesti. Pelastakaa Lapset ry:n Lapsen ääni 2021 -selvityksestä käy ilmi, että Suomessa lasten ja nuorten kokemukset yksinäisyydestä ja huonosta henkisestä hyvinvoinnista sekä huolet tulevaisuudesta ovat lisääntyneet pandemian aikana. Samalla on uutisoitu lapsiperheiden tukipalveluiden pitkistä jonoista.

Älkäämme siis syventäkö lasten ahdinkoa sillä, että he joutuvat kokemaan syrjintää, poissulkemista ja vastakkainasettelua kärjistyneen rokotuskeskustelun takia. Lapsilla on riittävästi sopeuduttavaa pandemian tuomiin jatkuviin muutoksiin.

Eveliina Julkunen

sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri, Tampere

