Telluurion pyöritys kertoi, miksi nyt on on talvi

Nyt digiaikana vuodenaikojen vaihtelun syytä voi olla vaikeampi omaksua kuin kansakoulussa aikoinaan.

Valon puolella! Päivä on tänään etelärannikolla yli 15 minuuttia pitempi kuin tiistaina 21. joulukuuta. Silloin oli vuoden pimein päivä eli talvipäivänseisaus. Illansuussa kello 17.59 maapallon kiertoakseli alkoi pohjoisessa kääntyä Aurinkoa kohti.

Valoisuus etenee vielä hitaasti. Mutta helmikuussa päivä pitenee joka päivä jo 5–6 minuuttia. Kevät tulee kulkijalle sinne Hakaniemen rantaankin.

Jos katsoo Suomen paikkaa karttapallosta, tajuaa, kuinka pohjoisessa olemme. Suomi-neidon käsivarsi lähes hipoo pohjoisnapaa.

Lapsi kysyy melko varmasti joskus: ”Äiti! Miksi meillä on talvi?”

Vuodenaikojen syytä on kysytty useina vuosina myös Harvardin yliopistossa aloittelevilta opiskelijoilta. Tulokset hämmentävät. Opiskelijoilla on vaikeuksia selittää vuodenaikoja. Yleinen selitys on, että maapallo on talvella etäällä Auringosta. Väärin. Maapallo kiertää nyt hieman lähempänä Aurinkoa kuin kesällä. Silti täällä pohjoisessa on kylmät olot.

Vuodenaikojen syynä on se, että maapallon akseli on kallellaan noin 23,5 astetta ratatasoonsa nähden. Se määrää päivän pituuden ja vuodenajat kaikkialla. Päiväntasaajallakin, vaikka pieniä eroja ei siellä huomaa.

Veikkaan, että Suomessa peruskoulun käynyt tietää aika hyvin, miksi meillä on talvi. Oppiko hän sen kirjasta? Digitaululta?

Viime vuosituhannella Suomen kansakouluissa vuodenaikojen syy esitettiin tavalla, joka jäi alle kymmenvuotiaan mieleen.

Opettaja asetteli telluurion pöydälleen. Se on mekaaninen laite, jossa Maa ja Kuu pyörivät. Laitteen vartta pyöritettiin kahvalla. Yksi varren kierros vastasi vuotta.

Varren päässä Maa pyöri hurjasti, noin 365 kertaa kierroksen aikana. Kuu meni rauhallisemmin, vain noin 12 kierrosta.

Luokallamme jokainen sai vuorollaan kääntää kampea. Tuotimme vuodenaikoja solkenaan. Kesään pääsi, kun pyöritti kahvaa sen verran, että maapallon pohjoiset osat kallistuivat valoa päin, pystyvarressa keskellä näet oli lamppu. Kesäloma!

Laite opetti kädestä pitäen kesät ja talvet. Ne jäivät mieleen, kun näpeissä oli hetken aikaa Aurinko, Maa ja Kuu.

Telluurioita valmistetaan yhä, kertoo internet. Mutta käytetäänkö niitä? Jos opettaja kertoo digitaulun avulla vuodenajat, eivät ne ehkä jää mieleen yhtä hyvin kuin itse pyöriteltyinä.

Maapallo on leikkinyt päivän ja yön valoilla ja varjoilla satoja miljoonia kertoja. Seuraava joulun pimeys alkaa väistyä keskiviikkona 21. joulukuuta kello 23.48.

Allakantekijät tietävät sen.

Kirjoittaja on HS:n tiedetoimittaja.