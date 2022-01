Voidaan myös kysyä, miksi meidän tulisi ajaa erivapauksia vain lemmikkikissalle.

Hesy ry on eläinsuojeluyhdistys, ja yhden lemmikkilajin lajityypillisen käyttäytymisen hyväksyminen luonnoneläinten kustannuksella (HS Mielipide 26.12.) ei ole yhdistyksemme periaatteiden tai ajatusmaailman mukaista. Kissakriisiä, joka Suomessa velloo, ei ratkaista kissojen vapaalla ulkoilulla.

Suomessa arvioidaan hylättävän tai syntyvän luontoon noin 20 000 kissaa vuosittain. Näistä kissoista moni kuolee nälkään, paleltuu kuoliaaksi tai kuolee hoitamattomaan sairauteen. Emme tarvitse yhtään surullista lisätarinaa näiden kissojen kohtaloiden jatkeeksi. Yksikin vapaana liikkuva leikkaamaton kissa mahdollistaa uuden kissapopulaation syntymisen. Peräänkuulutan ihmisen vastuuta lemmikkinsä hyvinvoinnin edistämiseen ja ulkoiluttamista vain ja ainoastaan valvotusti ja kissoille turvallisesti.

Suomessa on toki navetta- ja tallikissoja, jotka liikkuvat vain omilla tiluksillaan ja tekevät tärkeää työtä tuhoeläinten torjunnan luomuvaihtoehtona. Kunhan nämä kissat ovat leikattuja, tunnistusmerkittyjä ja rokotettuja, pääsevät suojaan, saavat ruokaa ja vettä, niiden vointi tarkistetaan päivittäin ja ne pääsevät tarvittaessa eläinlääkärin hoitoon, ne voivat olla aivan yhtä hyvin hoidettuja kuin hemmoteltu, sisäkissana elävä kaupunkilaisserkkunsa.

Kissa tarvitsee sekä liikuntaa että erilaisia virikkeitä, ja kun näitä on tarjolla, sisäkissan elämän perusasiat ovat kunnossa ja kissa tyytyväinen. Kissoilla on omat mieltymyksensä. Jotkut kissat innostuvat maassa matelevista leluista, toiset lintuja imitoivista ”lentävistä” leluista. Joidenkin mielestä paperiroskaa parempaa viihdettä ei olekaan. Kaikki kissojen viihdemuodot edellyttävät omistajaltakin aktiivisuutta. On vastuutonta ehdottaa, että kissasta vastuussa olevan omistajan tulisi oman laiskuutensa vuoksi pistää kissa pihalle virikkeitä etsimään.

Voidaan myös kysyä, miksi meidän tulisi ajaa erivapauksia vain lemmikkikissalle. Koiratkin haluaisivat varmasti kirmata vapaana, ja monet niistä nauttisivat reissuillaan suuresti esimerkiksi kanien – tai kissojen – retuuttamisesta ja tappamisesta. Koirat ovat olleet ihmisten seuralaisia pohjoisessa Euroopassakin jo tuhansien vuosien ajan: miksi siis koiran tulisi kulkea hihnassa, jos kissa saisi kulkea vapaana?

Pidetään lemmikeistämme huolta! Aktivoidaan niiden lajityypillistä käyttäytymistä valvotusti niin sisätiloissa kuin hihnassa tai tarhassakin, ja kannetaan oikeus lemmikin omistamiseen vastuullisesti.

Koska se on oikein. Me olemme vastuussa lemmikeistämme!

Nina Immonen

hallituksen puheenjohtaja

Helsingin eläinsuojeluyhdistys Hesy ry

