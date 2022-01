Suomen koulutusjärjestelmä on ylpeydenaihe, mutta miksi se kuormittaa nuoria niin paljon?

Monet nuoret hakevat lukioon siksi, että he saisivat lisää aikaa miettiä jatko-opintojaan. Nykyään opiskelijat ovat ylikuormittuneita ja stressaantuneita, vaikka nuoruuden pitäisi olla huoletonta aikaa. Jo heti lukion ensimmäisen vuoden aikana opettajat kertovat ylioppilaskirjoituksista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat opiskelijavalinnassa. Yleisesti oletetaan, että kaikkien tulee löytää paikkansa yhteiskunnassa yhtä nopeasti.

Olisi parempi, että lukioissa ja korkea­kouluissa voisi ottaa rennommin. Arvosanat tuntuvat nykyajan lukiolaisille tärkeiltä, ja kaikissa aineissa pitäisi loistaa, kun jokaisen aineen merkitystä korostetaan. Opettajien työ on koulussa, mutta opiskelijoille koulun ei tarvitse olla työ.

Aina ei riitä se, että tekee vain sen verran kuin jaksaa. Joillekin opiskelupaikan saaminen on kiinni pitkän matematiikan kirjoittamisesta. Toisille kielet ovat heikkous, ja siksi pisteet eivät riitä. Oletus on, että jatko-opiskelupaikka saadaan ensimmäisellä hakukerralla – muutenhan on epäonnistunut opinnoissa. Välivuoden oletetaan olevan ajanhukkaa, ja yliopistoista pitäisi valmistua nopeasti. Alanvaihto tarkoittaa, että on heittänyt kaiken työn ja ajan hukkaan opiskellessaan väärää alaa.

Eikö monipuolinen asioiden opiskelu ja tutkiskelu ole enää hyvä asia? Nyky-yhteiskunta vaatii tehokkuutta ja nopeaa työllistymistä. Suomen koulutusjärjestelmä on ylpeydenaihe, mutta miksi se kuormittaa nuoria niin paljon?

Saana Kanasuo

lukiolainen, Salo

