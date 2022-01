Säännöllinen ja monipuolinen liikunta on välttämätöntä fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle.

Mielipidesivulla on viime päivinä keskusteltu sisäliikuntatilojen, esimerkiksi uimahallien, koronasuluista niin lääkärin (23.12.), liikuntayrittäjän (30.12.) kuin erityisryhmienkin (30.12.) näkökulmasta. Äänen ansaitsee myös valtaosa suomalaisista: rokotetut, riskiryhmiin kuulumattomat, tavalliset kuntoliikunnan harrastajat.

Säännöllinen ja monipuolinen liikunta on välttämätöntä fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle riippumatta iästä tai siitä, onko rahallinen toimeentulo kiinni liikunnasta. Pandemian etäelämisen aikana liikunta on monelle arkea kannatteleva tekijä. Nykyinen koronarajoitusten priorisointi ontuu pahasti: liikuntatilat suljetaan etunenässä samalla kun ravintolat ja baarit pidetään auki rajoituksin. Yli 80 prosenttia ihmisistä kärsii jälleen rokottamattoman vähemmistön takia, vaikka hallitus on lupaillut muuta. Uimahallit ja muut sisäliikuntatilat tulisikin avata pikimmiten koronapassilla kaikille rokotetuille, tarvittaessa asiakasmäärärajoituksin.

Jos koronasta tulee kausi-influenssan kaltainen vuosittainen epidemia, suljetaanko liikuntatilat joka kerta kuukausiksi? Tästä luulisi aiheutuvan jo huomattavia kansanterveydellisiä haittoja.

Noora Hyrkäs

kuntouimari, Helsinki

