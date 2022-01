Päihteitä käyttävän äidin raskaudenaikaisesta tuesta vastaa monessa kunnassa aikuisten sosiaalityö, vaikka tarve tulevan lapsen lastensuojelun asiakkuudelle on ilmeinen.

Helsingin Sanomat kertoi pää­kirjoituksessaan (28.12.) huumausaineiden käytön ja siihen liittyvien ongelmien, kuten huumekuolemien ja rikollisuuden, kasvaneen viime vuosina. Lastensuojelussa huumeiden käytön lisääntyminen näkyy yhä useampana tapauksena, missä vanhempien lisäksi lapsen hyvinvointi ja kehitys vaarantuvat vanhemman raskaudenaikaisen huumeiden käytön myötä.

Sosiaalipalveluiden keinot tukea huumeita käyttäviä vanhempia näyttäytyvät tällä hetkellä Suomessa puutteellisina. Tilanteeseen on pyritty vaikuttamaan vuonna 2010 lisäämällä lastensuojelulakiin kohta ennakollisesta lastensuojeluilmoituksesta, joka mahdollistaa vanhemman tukemisen jo raskausaikana. Ennakollisten lastensuojelu­ilmoitusten määrä on lisääntynyt, mutta monesta kunnasta puuttuu vielä selkeä rakenne sille, miten apua tarvitsevia vanhempia voidaan tukea raskausaikana.

Päihteitä käyttävän äidin raskaudenaikaisesta tuesta vastaa useissa kunnissa aikuisten sosiaalityö, vaikka tarve tulevan lapsen lastensuojelun asiakkuudelle on ilmeinen. Vantaalla on herätty tähän ongelmaan. Olemme lapsiperheiden palveluissa luoneet Enna-mallin, jonka tavoitteena on tarjota vanhemmalle tiivistä ja varhaista tukea lapsiperheiden ja lastensuojelun palveluista raskauden aikana. Kokemuksemme osoittaa, että tulevan äidin saama raskaudenaikainen tuki on vähentänyt suoraan synnytys­sairaalasta tehtäviä kiireellisiä sijoituksia. Raskausaika on poikkeuksellinen hetki, jolloin vanhemmalla voi olla aiempaa suurempi motivaatio lopettaa päihteiden käyttö. Tuntuu hirvittävältä haaskaukselta, että tätä motivaatiota ei tällä hetkellä riittävästi hyödynnetä.

Huumeiden käyttöä sekä sen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia voidaan ehkäistä terveyspalveluiden lisäksi sosiaalipalveluissa. Huumeiden käytön lisääntyessä onkin syytä pohtia, miten näitä ongelmia tullaan uusissa hyvinvointialueissa moniammatillisesti ennalta ehkäisemään ja ratkaisemaan.

Venla Abney, sosiaalityöntekijä

Anna Asikainen, erityissosiaaliohjaaja

Hanna Holmberg-Soto, johtava sosiaalityöntekijä

Vantaan kaupunki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.