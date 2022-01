Itävalta uhkaa EU:ta oikeustoimilla, jos ydinvoima saa vihreän leiman.

Itävallan vihreän ympäristöministerin Leonore Gewesslerin uudenvuodentoivotus Twitterissä oli myrkyllinen: Itävalta uhkaa EU:ta oikeustoimilla, jos ydinvoiman luokittelu ilmastoystävälliseksi energiamuodoksi etenee.

EU:n komission aie luokitella ydinvoima ja maakaasu ilmastoystävälliseksi tuli julki uudenvuodenaattona. Se on poliittinen kompromissi, jossa parhaat faktat eivät päde. Maakaasu on fossiilinen polttoaine, ja sen vihreäksi kutsuminen ei paranna EU:n uskottavuutta. Ydinvoima ei tuota hiilipäästöjä, mutta se on Saksassa ja Itävallassa vaikea pala.

Saksan uusi kolmen puolueen hallitus on luontaisesti erimielinen monista suurista asioista, niinpä se sekä kiitti että moitti linjausta.

Saksan valtiovarainministeri, liberaalien Christian Lindner, iloitsi maakaasun hyväksynnästä, sillä Saksa tarvitsee sitä ”ylimenokaudella” ennen hiilineutraaliutta. Talousministeri, vihreiden Robert Habeck, sen sijaan syytti komissiota ”viherpesusta” niin ydinvoiman kuin maakaasun kohdalla.

Saksa päätti luopua ydinvoimasta Fukushiman onnettomuuden jälkimainingeissa vuonna 2011, kristillisdemokraattisen liittokanslerin Angela Merkelin johdolla.

Viimeistään vuoden päästä sammuvat loputkin Saksan ydinreaktorit. Hiilivoimasta luopumisen vauhti on hitaampi. Päätösten myötä Saksasta tulee entistä enemmän Euroopan ilmastopahis.

Ydinvoiman vastainen henki on Saksassa vahva. Silti moni on todennut, että ydinvoiman alasajo ennen hiiltä oli virhe. Energian riittävyydestä ja hinnasta on nyt kasvava huoli. Onnistuuko aurinko- ja tuulivoiman lisärakentaminen tarpeeksi nopeasti?

Hiljaisia tulevaisuuden signaaleja voi Saksassakin ilmaantua liittyen uudenlaisiin pienydinvoimaloihin, joita Ranska aikoo rakentaa. Kristillisdemokraatit on nyt suurin oppositiopuolue, ja se valitsi loppuvuodesta uudeksi puheenjohtajakseen kolmannella yrittämällä onnistuneen konkaripoliitikon Friedrich Merzin.

Merz haki näkyvää pesäeroa puolueessaan Merkeliin pitkään, ja nyt sille on tilaa. Vuonna 2020 ilmestyneessä kirjassaan Neue Zeit, Neue Verantwortung hän liputtaa uuden ydinteknologian puolesta.

Kirjoittaja on HS:n Berliinin-kirjeenvaihtaja.

Lue lisää: Saksa luopuu ydinvoimasta mutta lupaa isoa energiakäännettä ja halpalentojen kitkemistä, velkajarrusta pidetään kiinni, kannabis tulee kauppoihin