Järjestelmä, jossa uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen osallistuminen on sidottu katsomuksellisen yhteisön jäsenyyteen, ei ole enää perusteltu.

Lauri Ojalehto esitti (HS 1.1.), että katsomusopetusjärjestelmää on uudistettava mahdollistamalla elämänkatsomustiedon opetukseen osallistuminen kaikille oppilaille, myös evankelis-luterilaiseen ja ortodoksiseen kirkkoon kuuluville.

Nykylainsäädäntö on kiistatta ongelmallinen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista. Elämänkatsomustiedon avaaminen ei poista sitä tosiasiaa, että katsomusopetusjärjestelmä on vanhentunut ja kaipaa asianmukaista uudistamista.

Lapset ja nuoret tarvitsevat yhdessä tapahtuvaa eri katsomusten ja uskontojen opiskelua. Erilliset opetusryhmät eivät vastaa sitä katsomuksellisen ja uskonnollisen yleissivistyksen tarvetta, jota elämä globaalissa maailmassa ja yhteiskunnassa edellyttää. Elämänkatsomustiedon avaaminen kaikille oppilaille lisäisi entisestään koulun katsomusopetuskentän eriytymistä. Nykymalli mahdollistaa, että peruskoulun päättää yhä suurempi joukko lapsia ja nuoria, jotka eivät ole lainkaan opiskelleet koulussa uskontoa tai elämänkatsomustietoa. Tästä pitäisi olla huolissaan.

Alan opetuksen uudistaminen on jäänyt uskonnollisten ja katsomuksellisten ryhmien saavutettujen etujen puolustamiseksi eikä ole lähtenyt lasten ja nuoren tarpeesta saada korkeatasoista ja monipuolista opetusta katsomuksista ja uskonnoista. Koko järjestelmä, jossa uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen osallistuminen on sidottu katsomuksellisen yhteisön jäsenyyteen, ei ole enää perusteltu eikä palvele näiden aineiden opetukselle asetettavia yhteiskunnallisia tavoitteita esimerkiksi yhteisöllisyydestä.

Kouluun on luotava uusi oppiaine, jonka kehittämisessä on lähdettävä ennakkoluulottomasti liikkeelle eikä jäädä nykyisten aineiden pohjalle. Lähtökohdaksi voisi ottaa Unescon äskettäin ilmestyneen raportin Reimaginning Our Futures Together – a New Social Contract for Education periaatteet: uuden yhteiskuntasopimuksen tulee perustua vahvasti ihmisoikeuksiin ja syrjimättömyyden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, elämän kunnioittamisen, ihmisarvon ja kulttuurisen monimuotoisuuden periaatteisiin.

Näiden periaatteiden syvällinen sisäistäminen vaatii kansalaisten yhteistä pohdintaa ja eettisten periaatteiden rakentamista myös uskontoihin ja katsomuksiin liittyvissä kysymyksissä. Yleissivistävän koulun katsomusopetusta tulee kehittää palvelemaan ihmiskunnan sivistyksen yhteisiä päämääriä, ei lokeroitumista ja kiinnittymistä omaan uskontoon tai katsomukseen.

Arto Kallioniemi

uskonnon didaktiikan professori

Helsingin yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.