Luonnonsuojelu alkoi linnuista. Voisivatko ne olla jälleen sysäys ilmastokriisin ja lajikadon selättämiseen?

Talvisen hiljaisella pellolla ja metsässä juostessani olen ajatellut usein lintuja. Entä jos ne eivät palaisikaan?

Äänetön kevät on yhdysvaltalaisen biologin Rachel Carsonin kuuluisa kirja vuodelta 1962. Se kertoo ympäristömyrkkyjen vaikutuksista ja keväästä, jolloin linnut eivät enää laula.

Linnut ovat olleet mielessäni kuitenkin tuoreempien teosten takia, sillä tuntuu siltä, että niitä käsitellään nyt joka toisessa kirjassa jollain tavalla. Metsänreunassa mietin usein hitiksi noussutta Pienen hauen pyydystystä, jossa monet tavallisetkin lintumme ovat muisto vain. Lapintiirojen perässä seikkaileva Viimeinen muuttolintu taas oli viime vuoden kansainvälisiä menestyksiä. Edelliskirjallaan maailmanmaineeseen noussut Helen Macdonald kirjoitti kokonaisen esseekokoelman linnuista.

Lintuja on kaikkialla ympärillämme. Suomessa pesivistä 246 lintulajista 86 luokiteltiin kuitenkin tuoreimmassa arvioinnissa vuodelta 2019 uhanalaisiksi. Silmällä pidettäviä lajeja oli 34. Suunta on selkeä: linnut vähenevät koko ajan, mutta vaivihkaa.

Niiden katoaminen jää helposti piiloon siksi, että havainnot eivät aina tue sitä. Esimerkiksi Helsingin yllä lentää joka kesä paljon tervapääskyjä.

Myös äänimaisemien muutos käy huomaamatta. Emme muista, kuinka paljon linnut lauloivat edelliskesänä, sanoo Poliittisen valokuvan festivaalin toinen taiteellinen johtaja, valokuvataiteilija Sanni Seppo HS:n haastattelussa.

Juuri päättyneen festivaalin nimikin oli Linnun katse.

Miksi sitten linnut ovat kaikkialla?

Netflixin joulun hittielokuvassa Don’t look up vääjäämätön tuho, lähestyvä asteroidi, uhkaa maapalloa. Moni ei halua uskoa sitä tapahtuvaksi. Vertaus ilmastokriisiin on selvä.

Lajikato, kuten koko ilmastokriisi, muuttuu helposti epämääräiseksi maailmantuskan möykyksi, mahdottomaksi käsitellä.

Carsonin teoksen vaikenevat linnut antoivat alkusysäyksen nykyiselle ympäristöliikkeelle 60 vuotta sitten. Linnut olivat syy luonnonsuojelijoiden järjestäytymiselle myös Suomessa, kun luontoaktivistit yrittivät estää Koijärven kuivaamisen.

Ehkä kirjoittajat yrittävät sanoa, että tähän ajatukseen voi yhä palata: jos yritämme pelastaa edes linnut, pelastamme siinä samalla itsemme ja koko maapallon.

Lintujen pelastamista harva haluaa vastustaa.

Kirjoittaja on HS:n kulttuuritoimituksen esihenkilö.