Luonto ja eliöt eivät piittaa valtioiden rajoista.

Julkisessa keskustelussa ja uutisoinnissa ei eritellä, onko laji kansallisesti vai maailmanlaajuisesti uhanalainen. Tämä on luonnonsuojelun kannalta ongelmallista. Kun jokin laji saa Suomessa uhanalaisen lajin statuksen, se on kiveen hakattu totuus lajin heikosta tilasta.

Luonnon monimuotoisuuden varjeleminen ja lajikadon estäminen on ilmastonmuutoksen torjunnan tavoin kansainvälinen tehtävä. Valtioiden rajat ovat luonnon ja eliöiden kannalta täysin keinotekoisia. Esimerkiksi susi ja liito-orava ovat saaneet osaltaan valtavasti huomiota uhanalaisuutensa vuoksi. Totuus kuitenkin on, että molemmat lajit on maailmanlaajuisesti luokiteltu elinvoimaisiksi. Liito-orava on vieläpä luontaisen levinneisyytensä äärirajoilla Suomessa.

Samaan aikaan meillä on kuitenkin täysin ainutlaatuisia endeemisiä alalajeja, jotka eivät ole saaneet osakseen juuri mitään huomiota, vaikka ne ovat jo pitkään olleet sukupuuton partaalla. Tällaisia lajeja ovat muun muassa saimaannieriä ja meriharjus. Itämeressä elävä meriharjus on koko maailman ainoa meressä lisääntyvä harjuspopulaatio, eli luokassaan täysin omalaatuinen. Vastaavaa ei löydy muualta.

Jos susi ja liito-orava häviäisivät Suomen luonnosta täysin, lajien maailmanlaajuinen uhanalaisuusluokitus ei muuttuisi. Jos meriharjus ja saimaannieriä häviävät, nämä kyseiset endeemiset populaatiot kuolevat sukupuuttoon koko maailmasta emmekä saa niitä enää ikinä takaisin.

Meidän tulisi tarkastella lajien elinvoimaisuutta yli valtionrajojen ja kansallisesti keskittää huomio ja resurssit suojellaksemme niitä paikallisia lajeja, joita ei ole muualla. Tämä onneksi ymmärrettiin saimaannorpan kohdalla jo vuosia sitten.

Jussi Pitkänen

opiskelija, Tampere

