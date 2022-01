Kaleva kirjoittaa, että presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe oli turvallisuuspolitiikassa kiertelemätön.

”Omien kansalaisten ohella viesti lähti kahteen suuntaan ulospäin: Venäjälle ja Euroopan unionille.”

”Sanamuodot olivat selvät: Venäjän vaatimukset liittyen Natoon ja pienten valtioiden oikeuksiin ovat ristiriidassa Euroopan turvallisuusjärjestyksen kanssa, eivätkä etupiirit kuulu 2020-luvulle.”

”Venäjän aggressiivisuus on saanut vauhtia Suomen Nato-keskusteluun, johon on vanhastaan liittynyt nihkeyttä ja välttelyä. Nato-optio, siis mahdollisuus hakea jäsenyyttä, on toki laajasti hyväksytty. Se käytännössä on myös yksi Suomen turvallisuuspolitiikan jokerikorteista.”

”Uudenvuodenpuheensa perusteella Niinistö ei Nato-keskustelua halua jarrutella. Hän huomautti, että Suomen liikkumatilaan ja valinnanmahdollisuuksiin kuuluu myös mahdollisuus hakea Nato-jäsenyyttä. Optio voidaan siis käyttää.”

”Keskusteluun hän vain esitti toiveen, että erilaisia mielipiteitä kunnioitettaisiin.”

Ilta-Sanomat toteaa, että presidentti Sauli Niinistön puhe sai Suomessa ja maailmallakin paljon kiitosta poikkeuksellisesta suorasanaisuudestaan.

”Suomalaiselle suurelle yleisölle Niinistö teki selväksi ensinnäkin sen, että Ruotsin ja Suomen suvereniteettia eli itsemääräämisoikeutta on tosiaankin kyseenalaistettu nyt Euroopan unionin ’ulkopuolelta’. Tässä kohtaa Niinistö ei maininnut Venäjää nimeltä, mutta viittaus Kremliin ja presidentti Vladimir Putiniin kävi ilmi muista kohdista.”

”Monia tavallisia venäläisiä hätkähdyttänee se, että maltillisesta kielenkäytöstään tunnettu Suomi tuomitsee näin suoraan Putinin toimet vääriksi. Samoin he havahtunevat siihen, että tähän asti tiukasti sotilaallisesta liittoutumattomuudestaan kiinni pitänyt Suomi ilmaisee nyt näin selvästi saattavansa itse hakea Naton jäsenyyttä.”

Iltalehdessä Kreeta Karvala kirjoittaa, että uusi vuosi alkaa hyytävissä merkeissä.

”Turvallisuushuolia aiheuttaa eniten Venäjä, joka on kovat piipussa vaatimassa koko Euroopan nykyisen turvallisuusrakenteen muuttamista ja etupiiriä itselleen.”

”Suomi kuuluu EU:hun, jonka pitäisi olla ulkopolitiikassaan vahvempi ja yhtenäisempi, jotta suurvallat eivät pääse neuvottelemaan pienten maiden tai koko unionin yli.”

”Suomen pitäisi myös kuulua puolustusliitto Natoon, jonka jäsenyyttä pohdittaessa suomalaisten kannattaisi muistaa, että venäläiset ovat aina kunnioittaneet Natoa ja jättäneet sen jäsenmaat rauhaan.”