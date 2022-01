Iäkkäällä läheiselläni oli käynyt kotihoito päivittäin muutaman viikon ajan. Sitten hänelle tuotiin lääkerobotti ja etäyhteysnäyttö, joita hän ei osannut odottaa, vaikka asiasta olikin kai puhuttu. Myöhemmin lääkerobotista ja siihen liittyvästä etäyhteydestä tuli kirjallinen päätös, jonka sisältö jäi epäselväksi sanahelinäksi. Yllättävästä alusta huolimatta lääkerobotti ja etäyhteys ovat toimineet toistaiseksi vallitsevassa tilanteessa kohtuullisesti.

Kun etäyhteys avataan ikäihmisen kotiin, voi sillä saada paljon enemmän hyvinvointia aikaan kuin päivittäisen kyselyn lääkkeen ottamisesta ja asiakkaan voinnista. Päivittäiset etäjumpat, laulutuokiot ynnä muut edistäisivät fyysistä ja henkistä terveyttä ja pidentäisivät aikaa, jolloin vanhus pystyy asumaan yksin kotonaan. On vaikea ymmärtää, miksi näistä palveluista ei ole tullut rutiinia etenkin koronavirusaikana ja muutenkin, kun tehokkuuden kasvattamisesta niin puhutaan. Teknologia on olemassa. Toivonkin, että myös Helsinki ottaisi sen täyden potentiaalin käyttöön, kun Pohjanmaalla pienissäkin kunnissa, esimerkiksi Mustasaaressa, siinä on jo ainakin jumpan osalta onnistuttu.

Päivi Auranen

Vaasa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.