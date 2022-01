Hyvinvointialueen valtuusto on paljon vartijana

Äänestäminen aluevaaleissa vaikuttaa monin verroin enemmän kuin äänestäminen kuntavaaleissa.

Niin hyvinvointialueiden kuin kuntienkin vaaleista saattaa tulla pannukakku, mikäli Helsingin Sanomien uumoilema äänikato käy toteen (HS 30.12.). On sääli, että perustuslakivaliokunta esti kuntien ja maakuntien yhdistämisen tulkinnallaan. Erityisvastuualueista voisi muodostaa kaiken palvelun kuntia, jolloin tarvittaisiin yhdet vaalit viidessä kunnassa. Uudistus on kuitenkin oikean suuntainen ja välttämätön.

Äänestäminen aluevaaleissa vaikuttaa monin verroin enemmän kuin äänestäminen kuntavaaleissa. Kuntien päivähoito ja koulut ovat lailla vahvasti säädeltyjä. Edustajasi valtuustossa voi tehdä vain vähän omia valintoja. Sen sijaan hyvinvointialueen valtuusto rakentaa koko uuden palvelurakenteen. Nyt on kyse jokaisen elämästä myös tulevaisuudessa.

Hyvinvointialueen valtuustolla on käytettävissään sekä sosiaalitoimen että terveydenhuollon rahat ja keinot. Kun sosiaalitoimen ja sairaanhoidon rajat katoavat, voidaan vapaasti arvioida asiakkaan tarpeet ja avustaa niillä keinoilla, joita hän todella tarvitsee. Avuntarvitsijan on myös itse päästävä kertomaan, mikä häntä parhaiten auttaa. Hyöty on arvioitava ihmisen elämänlaadun kriteereillä. Näin saadaan paras vastine niukoille verovaroille.

Jotta hyvinvointialueen henkilöstö saisi asiakkaan tarpeet ja sopivan avun kohtaamaan, ja saisi aikaan myös säästöjä, tarvitaan kokonaan uusi tietojärjestelmä. Niin uuden rakenteen kuin tiedonkin tuottaminen on niin vaativaa ja kallista, että valtion mukanaolo on ainakin aluksi välttämätöntä. Tämä ei estä järkevien ratkaisujen tekemistä, sillä paras vastine rahalle toteuttaa myös valtion tarpeet.

Uusi hyvinvointialueen valtuusto on paljon vartijana. Äänestä siis, jos henkesi on sinulle kallis.

Silvo Kaasalainen

hallintotieteiden tohtori, dosentti

Vantaa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.