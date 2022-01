Hyvin ansaitsevat palkansaajat vaativat lisää aikana, jolloin iso osa suomalaisista ei saa lainkaan palkkaa ja yrittää vain jotenkin selviytyä seuraavaan päivään.

Yhteiskuntamme on muuttunut eikä pelkästään koronapandemian vuoksi. Pandemia on vain paljastanut nykyiset arvomme. Tämän päivän trendi on: minulle paljon ja heti.

Pienyritykset, varsinkin matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alalla, ovat olleet lähes kaksi vuotta todella ahtaalla. Moni on lomautettu. Yrittäjät eivät ole saaneet palkkaa, jotkut pientä työmarkkinatukea, eikä tulevaisuudesta ole tietoa. Ollaan velkaannuttu, menetetty ehkä vuosien aikana hankittu omaisuus ja sairastuttu. Pienikin sarastus kohti parempaa on johtanut hyvin pian pettymykseen ja kaiken romahtamiseen.

Tässä tilanteessa ei tahdo löytyä sympatiaa ammattiyhdistysliittojen lakkoaikeille. Hyvin ansaitsevat palkansaajat vaativat lisää aikana, jolloin iso osa suomalaisista ei saa lainkaan palkkaa ja yrittää vain jotenkin selviytyä seuraavaan päivään.

Eikö nyt pitäisi pysytellä pienissä palkankorotuksissa ja sitoa korotusvara terveydenhuoltoon ja palata palkankorotuksiin sitten, kun yhteiskunta jälleen toimii? Eikö voitaisi olla yhtenäinen Suomi, jossa jokainen toimiala on tärkeä ja tinkiä vähän omastaan. Jos sillä ei olisi muuta vaikutusta, se antaisi ainakin signaalin siitä, että muutkin ovat tärkeitä kuin minä itse.

Anja Koskinen

Quokka oy

