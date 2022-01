Toimivia tapoja opettaa ovat esimerkiksi yhteistoiminnallinen opetus, vertaisopetus, oppimisen itsesäätely ja suora opettaminen.

Marika Toivola (HS Mielipide 28.12.) ja Maarit Korhonen (HS Mielipide 30.12.) avasivat keskustelun opettajien eroista. Timo Ojansivu (HS Mielipide 3.1.) vastasi keskusteluun painottamalla opettajajohtoisuuden toimivuutta. On syytä muistuttaa, että koulun ja yhteiskunnan kehittyessä opettajajohtoista opetusta ei ole kielletty.

On olemassa lukuisia tutkimusperustaisesti toimivia tapoja opettaa. Tällaisia ovat esimerkiksi yhteistoiminnallinen opetus, vertaisopetus, oppimisen itsesäätely ja suora opettaminen. Opettajan asiantuntijuuden keskiössä on kyky valita tilanteeseen sopiva tapa opettaa.

Suomessa on maailman parhaat opettajat. Jokaisella alalla on kuitenkin niitä, jotka soveltuvat työhönsä huonosti. Opettajien kohdalla tästä on syytä puhua avoimesti, koska opettaja kohtaa päivittäin työssään helposti haavoitettavissa olevia lapsia ja nuoria. Lääkäriä on helppo vaihtaa, opettajaa ei.

Viidentoista vuoden aikana olen luokanopettajan työssäni kohdannut monenlaisia kollegoita. Yksi oli usein töissä humalassa. Toinen sanoi, ettei aio noudattaa opetussuunnitelmaa. Kolmas ei muistanut tulla tunneille. Neljäs totesi, että tällä palkalla ei viitsi enempää. Viides antoi palautteen, että minustakin tulee vielä vanha ja ruma. Suurin osa opettajista kuitenkin tekee kaikkensa lasten edun eteen.

Vastakkainasettelu on turhaa, mutta asioista on voitava puhua asioina.

Anna Peltola

luokanopettaja, Tampere

